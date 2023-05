La candidata socialista a l’alcaldia, Sílvia Paneque, proposa replantejar els carrils bici de l’Avinguda Lluís Pericot i del carrer de la Creu, per les situacions de perillositat que poden generar. En el cas de Lluís Pericot, proposa que el carril bici es traslladi a la zona central de l’avinguda, on hi ha una franja d’espai ampla i molt més segura que un carril separat per balises. I en el cas del carrer de la Creu, Paneque inscriu el canvi del carril bici dins de la reforma del carrer que s’ha compromès a impulsar, si és alcaldessa, fent els primers tràmits per tirar-ho endavant durant els 100 primers dies del seu mandat.

“En el carrer de la Creu hi ha evidents problemes de visibilitat i al carrer Lluís Pericot tenim una alternativa molt més segura”, ha explicat Paneque. L’alcaldable socialista va donar a conèixer la seva intenció de reformar aquests dos carrils bicis en el debat organitzat per la plataforma Girona pel Clima que va tenir lloc divendres passat a La Mercè.

En el mateix debat, Paneque va assenyalar també altres necessitats en matèria de mobilitat, que s’han de definir a partir d’un nou Pla de Mobilitat Urbana que està pendent de fer-se i del Pla de Mobilitat Urbà Supramunicipal d’àrea Urbana. En aquest sentit, va recordar que “el Pla de Mobilitat de Girona porta tot el mandat caducat”.

Aparcaments dissuasius

Un dels punts que va citar Sílvia Paneque va ser la necessitat d’aparcament, sobretot en els barris més densament poblats, com Sant Narcís, Can Gibert, Santa Eugènia i l’Eixample Sud. L’alcaldable socialista va explicar que hi ha unes 20.000 persones que viuen fora de Girona però treballen a la ciutat. “Aquests barris pateixen la suma de la pressió pròpia de ser barris amb molts habitants i l’arribada diària de persones que venen a Girona a treballar i busquen aparcament”, ha explicat. “La solució passa per crear zones d’aparcament gratuït per als residents i de pagament per als que vinguin de fora i pels aparcaments dissuasius a l’entrada de la ciutat”. Per a Paneque, aquests aparcaments dissuasius “han de posar-se en funcionament al més aviat possible, juntament amb la creació de serveis de bus llançadora des d’aquests aparcaments cap al centre, a més d’un sistema de busos d’alta qualitat amb més freqüències de pas i un bus circular que connecti diferents barris”.

La candidata socialista ha explicat que caldrà el replantejament d’alguns aparcaments subterranis que no estan operatius, com el que hi ha a sota del Parc Central, o altres que tenen poc ús. D’altra banda, Paneque destaca que la construcció del nou Trueta ha de ser l’element transformador de l’entorn que permeti el redisseny d’espais. “El nou Trueta és la gran obra del segle XXI a Girona i, per tant, serà el moment de donar aire en mobilitat i aparcaments a Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís”, ha assenyalat.