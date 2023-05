La plaça Catalunya de Llagostera va acollir, un acte que va servir per presentar el Compromís per Llagostera, un decàleg programàtic amb què la CUP-Alternativa es compromet per al nou mandat. Entre les persones que han donat suport públic al document, 65 fins el moment, i totes vinculades al poble, hi ha Joan Ventura (periodista i activista sociocultural), Samira El Jaghnouni (filòloga i mediadora), Lluís Postigo (advocat i exalcalde), Elena Roget (física, professora i investigadora), Àngel Oliveras (químic, activista i dinamitzador de l’excursionisme local), Eva Grabuleda (artista i educadora) i Janot Carbonell (actor, professor i director de teatre). El decàleg i les adhesions, que continuen obertes a noves incorporacions, es poden consultar al web de la formació.

Algunes de les propostes que destaca el Compromís per Llagostera, que en gran mesura busquen consolidar i donar continuïtat a polítiques ja endegades des del govern (la CUP-ALL ha governat aquest darrer mandat en coalició amb ERC), són les de garantir una nova residència per a gent gran 100% pública, el desenvolupament del projecte de Comunitat Local d’Energia (cobrint amb plaques fotovoltaiques el pavelló i l’escola Lacustària), continuar les polítiques actives d’habitatge i desenvolupar un projecte de lloguer per a gent jove, elaborar i aplicar un Pacte Local per la Llengua, continuar amb l’aposta per la remunicipalització de serveis o garantir un govern compromès amb l’alliberament nacional i social. Vermut-presentació L’acte, en format de vermut-presentació, va comptar amb les intervencions de Jordi Casas (alcaldable de la formació), Enric Ramionet (cap de llista en les anteriors eleccions), tres candidats de Guanyem Girona (Sergi Cot, Queralt Vila i Xavier Corominas) i la lectura del document per part de cinc dels firmants. També, amb les actuacions musicals a càrrec dels músics locals Agnès Algueró, Artur Comas i Olga Zoet, Andreu Domènech i els Grallers de la Verneda. Des de la CUP-Alternativa valoren molt positivament l’acte i les adhesions al Compromís per Llagostera que, segons ells, demostren que surten amb la força i la convicció necessàries per ser l’opció guanyadora el proper 28-M.