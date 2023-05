«Tinc tot el convenciment que ara és el moment del canvi» ha dit Sílvia Paneque aquest matí en la presentació del cartell del PSC. Per això, «estem en disposició de guanyar a Girona i la gent que vol canvi a tots els barris està mobilitzada per fer-ho possible», ha assegurat l'alcaldable socialista de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. La candidatura té perfils molt reconeguts a Girona procedents dels àmbits de la cultura, de la universitat, de l’economia o de la seguretat. Sílvia Paneque ha explicat que els noms han estat escollits per «governar la ciutat des de l’alcaldia». Per tots aquests motius, el cartell recull la paraula «Alcaldessa», ha dit la candidata.

El lema de la campanya serà «Tu, que estimes Girona, pensa en mi». L’alcaldable explica que la frase li va dir un amic i que ella va creure que resumia la voluntat de «representar a tothom que posi Girona al davant de tot». El municipalisme és «la política més màgica», perquè «la gent se sent representada per la persona». Segons Paneque, el canvi és que el govern de l’Ajuntament de Girona estigui únicament regit per fer política «a favor de la ciutat».

«Vull representar a tothom que posi Girona al davant de tot» Sílvia Paneque - Candidata del PSC a Girona

La insistència en el canvi -ha explicat- té a veure amb el fet que en els últims anys «tres grups s’han posat d’acord en tot sempre que ha estat important fer-ho». Amb això, Paneque s’ha referit al «suport de la CUP a l’actual el govern de Junts en la votació més important que és la del Cartipàs» i al «suport d’ERC en un pacte de govern que l’únic objectiu material que ha tingut ha estat evitar l’alternativa». Guanyar l’alcaldia, per a Paneque, és imprescindible per «canviar la radicalitat per la moderació». Entre les files de la candidatura, hi ha el convenciment que sí Sílvia Paneque aconsegueix guanyar les eleccions «tothom haurà d’acceptar que Girona vol canvi».

La política a favor dels gironins, des de la posició d’una gironina, amb la visió que dona el treball i el contacte amb les persones de tots els barris de Girona. Aquest és el punt de partida per a un nou govern que encari les transformacions que necessita Girona, que connecti els barris, que la desperti de la letargia a la qual l’ha conduït un govern sense esma, en decadència i superat pels nous temps; que l’Ajuntament funcioni com un servei precís a favor de les persones, que amb el canvi garanteixi la seguretat de tothom, el desenvolupament econòmic i que estengui polítiques mediambientals per assegurar el futur sostenible de la ciutat, la qualitat de vida i la salut dels gironins i gironines. Aquest és el sentit que es concentra en el cartell electoral.

«Girona és una ciutat esplèndida per viure i ha d’oferir les mateixes oportunitats a tots els gironins i gironines» Sílvia Panque - Candidata del PSC a Girona

L’estimació per Girona és també una manera d’expressar la voluntat de governar per a tothom, pels gironins i gironines de tota la vida i pels nouvinguts. «Girona és una ciutat esplèndida per viure i ha d’oferir les mateixes oportunitats a tots els gironins i gironines», ha afirmat Sílvia Paneque. La garantia de viure en una ciutat en la qual tots els seus barris són entorns segurs, la sensibilitat a favor de la preservació del medi ambient i la naturalització de la ciutat; el dinamisme de l’activitat econòmica i la prosperitat del comerç com a fonts d’oportunitats empresarials; i el bon funcionament dels serveis públics són les quatre potes d’un govern que vulgui ser de tots i totes.

El cartell presenta una frase que defineix Sílvia Paneque: «Tu, que estimes Girona, pensa en mi». És una declaració de complicitat amb tots els veïns i veïnes que comparteixen una visió de Girona més àmplia, d’una major proximitat amb els barris, amb una mirada que inclou la diversitat com una part essencial de la Girona del segle XXI, la que s’ha construït amb els gironins de llarga tradició, els qui l’han escollit per establir-hi el seu projecte de vida i totes les persones que han arribat procedents d’altres cultures i que, avui, també formen part de l’univers particular de la ciutat. «Estimar Girona és entendre-la tal com és, tal com ha evolucionat. I és entendre, també, que la diversitat és una oportunitat per encarar el futur i acceptar que som com som, reivindicar els nostres origens i allò que som i confluir en un projecte comú que millori la vida de tots i totes», ha expressat Paneque.

Superades les dificultats però, sobretot, després d’anys d’una feina constant i honesta a Girona, el PSC apareix a la campanya de les municipals acompanyats de la plataforma Gironins pel Canvi amb possibilitats de recuperar l’alcaldia de Girona després d’una dècada de desgovern i de paràlisi dels quals n’han participat tant ERC, al govern municipal, com Guanyem, amb el Cartipàs. «El canvi és guanyar i l’únic canvi possible és la victòria a les properes eleccions del 28 de maig perquè els tres sempre que poden s’entenen», ha proclamat la candidata. «Canviar és guanyar perquè allò que compartim tota la gent de Girona torni a ser la prioritat de l’Ajuntament, com ara que la gestió quotidiana sigui excel·lent o que l’Ajuntament estigui al servei de tots els gironins i gironines i que sigui la casa de tothom»