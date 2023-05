ERC confia en obtenir l’alcaldia a Ripoll, Cassà i Puigcerdà

ERC aspira a aconseguir les alcaldies de municipis on ara no governa, com Ripoll, Puigcerdà, Sant Joan de les Abadesses o Cassà de la Selva, entre altres. El partit es mostra satisfet d’haver presentat fins a 182 llistes a les comarques gironines (en les anteriors municipals van ser 177), i de ser la formació amb més candidatures presentades. Per això, la federació confia que el proper 28-M no només seran la força amb més regidors a la província, tal com va succeir el 2019, sinó que aspiren a guanyar també en nombre de vots.

Per comarques, a l’Alt Empordà els republicans han presentat 52 llistes, superant per primera vegada el mig centenar. Tenen expectatives especialment bones a Figueres, Roses i Castelló d’Empúries, on volen revalidar l’alcaldia, i creuen que en conjunt poden aspirar a unes 25 alcaldies.

Al Baix Empordà, on tenen la presidència del Consell Comarcal, han presentat fins a 30 candidatures, i esperen tenir uns resultats especialment bons a Palamós, Palafrugell, la Bisbal i Torroella. A més, es mostren especialment satisfets de tornar a tenir llista a Verges, on havien tingut l’alcaldia i on feia un parell de legislatures que no es presentaven.

Al Pla de l’Estany mantenen les candidatures, tot i que han fet sis canvis de cap de llista. Una de les principals aspiracions a la comarca és millorar els resultats a Banyoles, on aquest mandat Miquel Noguer (Junts) ha governat amb majoria absoluta.

Pel que fa al Gironès, tornen a presentar-se als 27 municipis de la comarca. La seva prioritat són Girona i Salt, però també confien en obtenir uns bons resultats a localitats de les rodalies com Cassà (on veuen possibilitats d’aconseguir l’alcaldia), Sarrià de Ter, Bescanó o Llagostera, entre altres.

A la Selva, aquesta vegada els republicans compten amb tres llistes menys que el 2019. Tot i això, consideren que les seves «places fortes» poden ser Blanes i Santa Coloma de Farners (on han tingut l’alcaldia) i Lloret, on volen fer un «salt» en vots i regidors.

Garrotxa, Ripollès i Cerdanya

A la Garrotxa, han aconseguit renovar totes les llistes excepte la de Sant Ferriol. Una de les prioritats serà fer un bon resultat a Olot, on volen trencar la majoria absoluta de Pep Berga (Junts). Pel que fa al Ripollès, han obtingut el seu màxim històric de llistes, ja que es presenten a divuit dels dinou pobles. La vista, però, la tenen especialment posada a Ripoll, on l’actual alcalde, Jordi Munell (Junts), no es presenta, de manera que es veuen amb opcions d’obtenir l’alcaldia. També es veuen amb opcions de guanyar a Sant Joan de les Abadesses. I a Puigcerdà hi ha també un escenari de canvi, ja que Albert Piñeira (Junts) no es presenta, de manera que també hi tenen unes bons perspectives electorals.

De moment, ERC ja compta amb 15 alcaldies guanyades a Girona per llistes úniques, tot i que confien que seran 22 perquè hi ha llocs on altres partits han presentat llistes fantasma.