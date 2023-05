ERC planteja dividir l'Escala una campanya de barris dividint el municipi en deu amb propostes específiques per a cada zona.

El grup entén que cal ser meticulós i acurat amb les necessitats concretes de cada barri de l’Escala i treballar-les de manera individualitzada.

Les propostes contenen solucions emblemàtiques com per exemple fer un carril bici per la platja a la zona de Riells comercial, il·luminar la muralla de Sant Martí d’Empúries, dignificar el parc públic de la Torre de Montgó i convertir-lo en un espai d’interpretació de la natura o esponjar el casc antic comprant edificis en mal estat per enderrocar-los i fer-hi places i parcs.

També, hi ha propostes que es repeteixen en tots els barris com per exemple crear comunitats energètiques municipals, connectar els barris amb transport públic o incidir en el manteniment i la neteja dels barris que no són turístics.

Regidories de barris

La proposta dels republicans s’englobaria en la intenció que tots els barris tinguin la seva pròpia regidoria de barri. Una persona encarregada de ser l’enllaç entre l’equip de govern i els veïns i veïnes. Algú proper, accessible i amb qui es pugui parlar directament sense la burocràcia de l’administració i que sigui la persona encarregada de traslladar les inquietuds dels veïns i veïnes a les àrees corresponents.

El seguiment d’aquesta feina es faria amb consells de barri anuals on es passarien comptes de la feina feta, la pendent i la que estigués en procés d’execució.

“No podem oblidar que els governs municipals han de treballar pels veïns i veïnes. Cal que els donem veu específica, que els escoltem cada dia del mandat. Per això fem aquesta aposta de les regidories de barri i creiem fermament en ella”, ha dit la candidata republicana Etna Estrems.