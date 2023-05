Comença la campanya més renyida

Girona ja ha donat el tret de sortida a la campanya electoral del 28-M, que serà una de les més renyides dels últims anys a la ciutat. La renúncia de l’alcaldessa, Marta Madrenas, obre una nova etapa, en què l’exconsellera Gemma Geis intentarà mantenir el lideratge de Junts mentre ERC (els seus socis d’aquest mandat, amb Quim Ayats al capdavant), Guanyem (Lluc Salellas) i el PSC de Sílvia Paneque es reivindiquen com l’alternativa. Amb un panorama molt fragmentat en què tot es decidirà pels pactes, altres formacions com Ara Girona ( de l’exregidor Carles Ribas) i Ciutadans, amb Camino Fernández com a candidata, lluitaran per la representació, mentre que partits com el PP o En Comú Podem intentaran recuperar la presència que havien tingut al consistori, amb Jaume Veray i Eugènia Pascual respectivament. En total, a la capital gironina es presenten tretze llistes.

Però la ciutat de Girona no serà l’única on es lliurarà la batalla. A Figueres es posarà a prova el quatripartit liderat Esquerra durant els últims quatre anys, mentre que a Blanes, on va haver-hi un triple empat l’any 2019 entre ERC, PSC i els comuns, les opcions tornen a estar molt obertes. Junts intentarà defensar les majories absolutes que ostenta a Banyoles i Olot, mentre que la retirada dels seus alcaldes a Ripoll i Puigcerdà obre noves prespectives electorals. També canvia el panorama a Lloret de Mar, ja que el guanyador de les últimes eleccions i fins fa poc alcalde, Jaume Dulsat (PDCAT), ha deixat recentment el càrrec i ja no es torna a presentar.

Els republicans defensaran l’alcaldia de Salt, una de les seves places fortes al Gironès, i també aspiren a mantenir el lideratge a ciutats importants del Baix Empordà com Palamós, Palafrugell i la Bisbal. Els PSC, per la seva banda, intentarà consolidar-se a Platja d’Aro, on Joan Giraut es presenta amb un nou partit després d’haver estat alcalde del municipi per CiU i Junts durant set mandats, i l’Escala, on els socialistes també han ostentat l’alcaldia.

El paper dels independents

Però més enllà dels partits principals, cal tenir en compte el paper que jugaran els independents, especialment els de la Selva i el Baix Empordà, que durant aquest mandat han tingut un paper rellevant a diferents municipis, com per exemple Arbúcies o Sant Feliu de Guíxols, on han tingut l’alcaldia. Mentrestant, el PP aspira a recuperar-se a la província (el 2019 va obtenir quatre regidors), mentre que Ciutadans lluitarà per mantenir alguna presència. La CUP, per la seva banda, manté el mateix nombre de candidatures i aspira a consolidar-se en diversos punts.