L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Camino Fernández, ha anunciat que «crearem una oficina contra l’ocupació il·legal perquè no es pot permetre que a Girona hi hagi barris com Can Gibert amb 1 de cada 10 pisos ocupats». Aquest «fenomen», afegeix, «contribueix a fer més gran la diferència entre els barris de primera i de segona». L'oficina, ha assegurat, "s’encarregaria d’assessorar els veïns afectats per aquest fenomen per tal que puguin recuperar el seu habitatge".

Fernández ha apuntat que l’ocupació d’immobles “ha experimentat un creixement exponencial i que, en molts casos, va acompanyat d’incivisme i conductes delictives com el tràfic de drogues”. Fernández ha considerat prioritari que des de l’Ajuntament s’elabori un cens dels habitatges ocupats a Girona per a determinar "quins ho són per qüestió mafiosa" i quins "per necessitat".