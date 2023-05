Els alcaldables de la Selva afronten la campanya municipal amb l'objectiu d'abordar un dels principals reptes del mandat: les ocupacions. Diversos alcaldables aposten per reforçar la vigilància, mentre que d'altres busquen diàleg amb els ocupes per evitar que s'hi estableixin. Alguns candidats remarquen que cal actuar amb els habitatges buits i expropiar-los per evitar el problema. Tot i així, la majoria de candidats coincideixen en diferenciar els casos de famílies vulnerables que ocupen cases perquè no tenen recursos de les persones que ho fan per fer-hi activitats delictives, com ara plantacions de marihuana. A la Selva s'han registrat 237 ocupacions en tot el 2022, una de les xifres més elevades de tot Catalunya.

Riells i Viabrea és el tercer municipi de Catalunya que ha tingut més ocupacions en proporció als habitants, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Entre el 2018 i el 2022 s'han registrat 3.552,2 habitatges ocupats per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana catalana se situa als 338,1. Malgrat tot, en els dos últims anys s'ha reduït notablement. L'alcalde i candidat d'ERC, Josep Maria Bagot, explica que van començar el mandat amb 120 casos però han aconseguit reduir un 70% aquesta xifra i ara en tenen una trentena.

Bagot assegura que estan "en el bon camí" i per aconseguir-ho han apostat per un mètode basat en incrementar la vigilància i la pressió i també compaginar-ho amb el diàleg. Bagot lamenta que els municipis estiguin "limitats per la llei" en molts casos i per això han decidit apostar per diferents vies.

La primera d'elles és parlar amb les entitats bancàries que posseeixen els habitatges buits. Demanen que tanquin les cases per evitar que algú hi entri. Per altra banda, l'alcalde de Riells també ha decidit "conscienciar als ocupes" perquè els avisin quan marxin i, d'aquesta manera, la policia pot precintar la casa.

Una vegada precinten, el cos vigila de forma periòdica que no hi entra ningú. En alguns casos hi passen "fins a tres vegades al dia" per assegurar-se que no hi ha ningú a dins. Si algú l'ocupa, poden entrar i fer-los fora abans que passin les primeres hores. Aquesta complicitat dels ocupes els ha permès tancar "un 15%" de les cases que hi havia ocupades fins ara.

De cara al proper mandat, l'alcaldable d'ERC preveu mantenir aquesta estratègia, que se sumarà a la conversió del cos de vigilants en Policia Local. Cada any aniran convertint dos agents i preveuen completar la transició en dos anys. A més, també volen instal·lar càmeres de vigilància als carrers que els ajudi en aquesta estratègia de liquidar les ocupacions conflictives.

Pressió policial a Caldes de Malavella

A Caldes de Malavella el volum d'ocupacions és menor i a dia d'avui només en tenen una dotzena. Les que queden són persones sense recursos on l'alcalde del municipi, Salvador Balliu, ha anunciat que no vol incidir-hi perquè no generen conflictes de convivència. Balliu és candidat de Junts a l'alcaldia i arriba als comicis electorals amb els "deures fets" perquè ha reduït un 86% les ocupacions.

El cas de Caldes ha consistit en "fer pressió" policial en aquelles cases i urbanitzacions on sabien que hi havia ocupacions delictives. Per aconseguir-ho el consistori va fer un estudi per saber si la gent que entrava en un habitatge buit ho feia per necessitat o no. Balliu ha recordat que hi havia casos en què veien "cotxes bons" o eren persones "que no anaven als serveis socials". En aquests casos, s'incrementava la pressió policial per aconseguir que els delinqüents marxessin.

De cara al proper mandat, Balliu apunta que li agradaria culminar un dels seus reptes més importants: reformar la normativa estatal. Des de fa anys han demanat millores legislatives que permetin l'actuació policial i no s'hagi de recórrer a la justícia. "Hi ha una escletxa que tots els aprofitats fan servir i hi ha persones que ocupa dues o tres cases", afirma el candidat de Junts a l'alcaldia de Caldes de Malavella.

Un cos de serenos a Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva suma 167 ocupacions en els últims cinc anys i es troba en la desena posició del llistat de municipis catalans amb més cases ocupades. A dia d'avui només n'hi ha 13 en actiu. Malgrat tot, el candidat del PSC a l'alcaldia de Maçanet de la Selva, Javier Gómez, aposta per reduir-les a partir de la creació d'un cos de serenos.

Gómez creu que aquelles persones necessitades han de recórrer a un "circuit oficial" per aconseguir un habitatge a partir d'un lloguer social, ja que això els permet pagar les factures de subministraments i regularitzar la situació "amb les ajudes que facin falta". Malgrat tot, en aquells casos en què es tingui constància que hi ha una activitat delictiva, cal apostar per la vigilància i aconseguir que marxin.

Per això creu que és important crear un cos de serenos o vigilants de nit. Gómez detalla que la proposta contempla tenir sis persones per garantir la rotació en horaris però que permetria cobrir la vigilància nocturna i actuar en els casos de conflictes veïnals amb rapidesa. Malgrat tot, el cost que suposarien les sis places de vigilants no és el mateix que incrementar el nombre d'efectius de la policia local durant la nit. Per això aposta per aquest servei complementari de vigilants nocturns.

"Atacar el problema de base"

Per a la CUP de Santa Coloma de Farners, la solució no passa per incrementar la vigilància, sinó que cal "atacar el problema de base", que és mobilitzar l'habitatge buit. L'alcaldable de la formació a la capital de la Selva, Ivette Casadevall, recorda que "si hi ha ocupacions és perquè hi ha habitatges buits" i per això cal buscar els responsables de tenir les cases i pisos tancats en comptes de "criminalitzar" la pràctica de l'ocupació.

En aquest sentit, considera que "la majoria" de les ocupacions són per part de famílies vulnerables que no poden accedir al mercat regular de l'habitatge perquè "els preus no són assequibles pels sous que té la gent". Per això cal oferir una resposta social i no tant apostar per la vigilància i la criminalització del col·lectiu.

De tota manera, Casadevall ha assegurat que estan en contra de "qualsevol activitat delictiva" però demana "analitzar cas per cas" i no caure en el parany d'englobar-ho tot sota un paraigües de "racisme intrínsec".

Per mobilitzar tots els habitatges que tenen grans tenidors i entitats bancàries, l'alcaldable de la CUP planteja "comprar o expropiar" els pisos i cases que estan tancats per poder-los oferir en el mercat públic i, d'aquesta manera, garantir un accés digne a una llar. Casadevall insisteix que cal apostar per "solucions socials" en comptes de buscar una resposta de reacció en l'àmbit de seguretat.

El consum de tota una urbanització

Fonts d'Endesa asseguren que les ocupacions delictives suposen un risc molt greu per a la xarxa elèctrica a causa de l'elevat consum que implica. De fet, un tècnic ha apuntat que una casa que té una plantació pot arribar a consumir el mateix que gastarien entre 100 i 250 cases, fet que suposa gairebé al consum d'una urbanització sencera. El tècnic detalla que els consums d'energia són similars als d'una nau industrial perquè fan servir aparells de ventilació i llums molt potents per al cultiu de la marihuana.

Això ho fan punxant la llum de la xarxa pública i el tècnic assegura que suposa un risc molt elevat per a la seguretat. De fet, en diverses urbanitzacions de la Selva l'elevat nivell de frau elèctric ha fet caure la xarxa en diverses ocasions i deixa a la resta de veïns sense llum. La companyia remarca que es tracta d'equipaments de seguretat que fan que no es cremi tota la xarxa per un excés de consum.

El tècnic de l'empresa també detalla que quan les connexions il·legals són per consumir tanta electricitat encara hi ha més risc que es produeixi un incendi. Per aquest motiu remarca la importància de denunciar qualsevol cas sospitós de frau. Des d'Endesa insisteixen que la complicitat amb les administracions és clau per a reduir aquestes ocupacions delictives. Per això destaquen la col·laboració i la sintonia que hi ha entre la companyia i la majoria d'administracions.