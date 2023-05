ERC de Salt proposa impulsar formació vinculada als nous llocs de treball que generarà el Campus de Salut, una línia de treball que enllaçarà tant en la fase de construcció del clúster sociosanitari com en la seva posada en marxa. Des d’Esquerra es considera l’arribada del Campus, amb el nou Hospital Josep Trueta i les Facultats de Medicina i Infermeria, com el principal projecte per Salt dels pròxims anys i un motor de transformació econòmica i social que s’ha d’aprofitar en tots els àmbits.

El candidat de la formació i actual alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que «se’ns obren un munt d’oportunitats i una d’elles és la de creació d’ocupació i no la desaprofitarem». Per això, «que en contacte amb totes les administracions implicades en el projecte crearem formació vinculada a les demandes de llocs de treball que es generin per tal de cobrir aquestes necessitats», diu també Viñas. Aquesta proposta es complementa amb la posada en marxa d’una Escola de Noves Oportunitats, entre altres ofertes formatives. Aquesta escola seria l’encarregada d’assumir les demandes lligades al Campus de Salut. L'antiga fàbrica tèxtil de la Gassol, adquirida el passat novembre per l'Ajuntament per 5,5 milions, és una de les opcions on es podria ubicar l'Escola de Noves oportunitats. Borsa de locals comercials buits D’altra banda, amb l’objectiu de potenciar els eixos comercials de Salt, la formació també vol crear una borsa de locals buits. La finalitat principal de tot plegat seria atreure nous negocis i donar un nou impuls al comerç local.