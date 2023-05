Girona En Comú Podem proposa un conveni perquè persones amb discapacitat intel·lectual treballin a negocis locals. L’alcaldable, Eugènia Pascual, es va reunir dimecres amb la Fundació Ramon Noguera i els va transmetre la voluntat de treballar en aquest aspecte i es va oferir a ajudar en les necessitats d’aquesta entitat del tercer sector. A la trobada, on el diputat Joan Carles Gallego va fer balanç de la llei del Tercer Sector, hi van assistir Pepita Perich i Marina Molina, directora gerent i responsable de projectes del Grup Fundació Ramon Noguera, i Lluís Medir, president de la Fundació Vimar.

En la reunió, Pascual es va oferir a ajudar en les necessitats d’aquesta entitat del tercer sector, que va lamentar que «la relació actual amb l’ajuntament de Girona no és fluida» i que «la deixadesa dels serveis socials els ha afectat directament». Pascual va transmetre la proposta de Girona En Comú Podem per visibilitzar les persones amb discapacitat intel·lectual a través del món laboral: un conveni entre ajuntament i negocis de la ciutat per tal que les persones del col·lectiu hi puguin treballar. A banda de visibilitzar, aquesta mesura contribuiria també a la normalització de la realitat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Durant la reunió, el diputat d’En Comú Podem al Parlament Joan Carles Gallego, va fer balanç de la Llei del Tercer Sector que s’està debatent actualment i van valorar conjuntament la situació en la que es troben les entitats. «És clau que hi hagi un reconeixement del tercer sector i de les entitats sense finalitat de lucre que gestionen i presten uns serveis que l’administració pública ha de garantir», va dir Gallego, i va destacar la necessitat “que l’acció de govern doti el sector d’estabilitat i d’un finançament adequat que permeti oferir serveis de qualitat».