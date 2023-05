Guanyem Girona defensa que, per garantir que el nou hospital Josep Trueta pugui ser realitat l’any 2028, la millor opció és que es construeixi per fases. D’aquesta manera, apunten, s’hauria de construir primer el nou edifici hospitalari, que s’hauria d’ubicar en terrenys de Salt per evitar que la gestió urbanística «més complexa» dels terrenys de Girona pugui endarrerir tot el projecte. Així, també hi hauria més temps per fer un procés participatiu amb els veïns de Girona d’aquella zona.

Segons la proposta presentada pel cap de llista, Lluc Salellas, i l’excap de la UCI del Trueta i Santa Caterina i membre de la candidatura Josep-Maria Sirvent, la segona fase, amb l’hospital ja en marxa, hauria de servir per plantejar ja les instal·lacions de la Universitat de Girona i altres usos per a la recerca, l’esbarjo o els esports. «La recerca és important, però l’hospital és prioritari», diu Sirvent. Finalment, segons el plantejament de Guanyem, la tercera fase aniria del 2032 al 2036 i consistira en «endreçar» el campus Nord, és a dir, l’espai que deixarà buit l’actual Trueta. Segons la formació, l’actual edifici de consultes externes es podria convertir en un nou centre d’especialitats, mentre que el vell Trueta podria ser un sociosanitari o una reserva de quiròfans i urgències. Tot plegat, assenyalen, per potenciar també tota l’àrea metropolitana nord, per col·laborar amb pobles com Sarrià o Sant Julià de Ramis.