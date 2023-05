El candidat popular a l’alcaldia de Girona, Jaume Veray, s'ha compromès a fer una nova reforma del carrer de la Creu «d’acord amb els comerciants i veïns afectats». Per Veray, la reforma feta fa tres anys «ha estat un fracàs» i assegura que «no hi ha ningú que n’estigui content més enllà de l’equip de govern».

També ha promès crear programes de suport al comerç per a evitar el seu tancament per manca de relleu generacional. "Posarà en contacte persones que volen obrir una activitat comercial a la ciutat amb persones que, per motius de manca de relleu generacional, es veuen obligats a tancar els seus comerços", explica el candidat. També preveu articular un programa per a formar als comerciants en noves tecnologies i xarxes socials, així com també ajudar-los a gestionar la seva presència a internet. Amb tot, el candidat assegura que "hem d'ajudar al teixit comercial de la ciutat perquè continuï essent un comerç de proximitat i tracte familiar que manté viva la ciutat" i subratlla que "el comerç de barri és un element de cohesió important que no podem perdre". A més, assegura que també "volem ajudar-los amb els tràmits per obrir un nou negoci a Girona posant-los facilitats i no pals a les rodes com passa ara".