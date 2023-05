Junts per Girona proposa crear un Pla integral d’educació per reforçar les activitats extraescolars, com ara la comprensió lectora, habilitats digitals, idiomes o arts. Un dels principals punts del programa és crear un centre educatiu a Pont Major, anomenat «El bosc de lletres», on els infants puguin formar i millorar en competències lectores, a més de fomentar la creació literària i la capacitat d’oratòria amb tallers i activitats lúdiques.

«A les aules de Girona hi ha el futur de la nostra ciutat, i per això l’educació per nosaltres és molt important, proposem un centre d’educació innovador per potenciar competències i treballar-ho de forma pedagògica», ha explicat la candidata de la formació, Gemma Geis. Amb aquest centre es busca poder dotar de recursos les opcions formatives dels infants gironins perquè «puguin desenvolupar les seves capacitats», com ha apuntat la candidata núm. 10 i també mestra i pedagoga, Mercè Rigau, que ha explicat que amb aquest equipament es busca «innovar i posar al centre tots els recursos perquè de petits els nens i les nenes puguin aconseguir les màximes competències a l’hora d’escriure i llegir correctament».

El Pla inclou altres mesures com la de crear un programa de captació de talent escolar que ofereixi reptes als joves, per trobar solucions reals als problemes de la ciutat, implementar un pla d’infraestructures a les escoles públiques de Girona, de manera que puguin planificar les millores que requereix cada escola de la ciutat, o incentivar l’accés dels joves, especialment les noies, a estudis superiors vinculats als sectors estratègics i de futur, com els STEM, a través de xerrades i formacions especialitzades. També proposa potenciar la formació professional per a donar resposta a les necessitats del teixit industrial i de serveis de la ciutat i entorn mitjançant el Consell municipal de la formació Professional i Ocupacional de Girona.