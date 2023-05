Eleccions Municipals a Salt: Viñas busca ser per tercer cop alcalde en un Ajuntament abocat als pactes

Com va passar fa quatre anys, i també el 2015, a Salt s’han presentat per les eleccions municipals d’aquest any deu candidatures polítiques. Entre elles, les cinc formacions que actualment són dins l’Ajuntament i, de fet, repetiran quatre dels cinc caps de llista. L’única cara nova en aquest sentit serà la de Robert Fàbregas (Junts), que substitueix a Margarita de Arquer. La resta, els mateixos: Sergi Fabri (Vox), Cris Sibina (IPS-CUP), Joan Martín (PSC) i Jordi Viñas (ERC). Tots ells, opten a tornar a aconseguir representació al consistori. Històricament, PSC i Junts -abans CiU- han estat presents a l’Ajuntament. De fet, es van repartir les alcaldies fins a l’arribada de Viñas i ERC el 2015. Vox va obtenir representació la primera vegada que es va presentar el 2019, mentre que Independents per Salt -ara sent CUP i antigament ICV- sempre ha tingut almenys un regidor durant les eleccions que s’han celebrat aquest segle.

Aquestes cinc formacions sembla que tenen un lloc segur al consistori. El dubte és si pel pròxim mandat entraran altres forces polítiques. El PP, amb Julià Carpintero al capdavant, intentarà tornar a tenir presència a l’Ajuntament després de dos mandats d’absència -va obtenir un regidor en els comicis de 2007 i 2011-. En Comú Podem (Tarik Cheriha) -que també havia tingut representació al consistori-, Valents (Fèlix Sierra), Unión Europea de Pensionistas (Antonio Rodríguez), Unim Salt (Marisa Reverter) seran les altres candidatures que intentaran assolir un lloc a l’Ajuntament. Tots els candidats es presenten per primera vegada. Per contra, Ciutadans no presenta llista aquest any després que el 2019 no assolís cap regidor.

Quatre dels cinc grups amb representació al consistori repeteixen amb el candidat de les eleccions de 2019

Amb l’arribada de Jordi Viñas a ERC el 2015 sembla que el panorama ha canviat a Salt. Els republicans van passar de no tenir cap regidor en el mandat 2011-2015, a obtenir l’alcaldia en els dos següents mandats. El 2015 sent la segona llista més votada per darrere CiU i aconseguint governar, en minoria, gràcies al pacte amb IPS-CUP. El 2019 sí que ERC va ser la llista més votada, i ha governat amb majoria en l’últim mandat gràcies al pacte amb Junts. Ara, Viñas aspira a revalidar l’alcaldia per tercer mandat consecutiu, cosa que encara no ha aconseguit cap polític des que el municipi va esdevenir independent el 1983 -Jaume Torramadé (CiU) va ser alcalde durant tres mandants, però no de forma consecutiva-.

Destinats a pactar

En els últims anys, cap govern ha aconseguit governar en solitari a Salt. Des que Viñas és alcalde, primer, el 2015, va pactar amb IPS-CUP per governar amb minoria amb vuit regidors (5 ERC i 3 IPS-CUP). Mentrestant, en els últims quatre anys hi ha hagut un govern amb majoria. ERC va treure set regidors en les eleccions de 2019, sent la llista votada i va pactar amb Junts, que va obtenir quatre regidors, per tenir aquesta majoria absoluta -en total hi ha 21 regidors-. En aquest sentit, la llista encapçalada per Fàbregas haurà de marcar algunes diferències amb el programa dels republicans després d’aquests quatre anys en el govern. Amb la majoria absoluta, en aquest últim mandant l’oposició, pels cinc regidors del PSC, els tres de Vox i els dos d’IPC-CUP, no ha tingut massa transcendència.

En tot cas, en els últims quatre anys s’han desenvolupat projectes clau pel municipi. Així, es va tirar endavant la nova escola Gegant del Rec, que va passar a tenir barracons a ser un edifici. També es va desencallar la millora en la sortida de l’AP-7 (Girona Sud), es va aprovar un nou emplaçament per l’Institut Sunyer o es va complir amb la reivindicació història d’augmentar la plantilla dels Mossos a la Comissaria conjunta amb la Policia Local.

A part, el mandat ha estat marcat pel projecte del Campus de Salut, amb la incorporació de les facultats de Medicina i Infermeria i el nou Hospital Josep Trueta, que haurà de tenir continuïtat amb el pròxim equip de govern. També s’haurà de continuar treballant amb l’antiga fàbrica tèxtil de La Gassol, que va ser adquirida per l’Ajuntament fa uns mesos per 5,5 milions d’euros. I és que un equipament tan gran planteja un munt d’oportunitats. A més, s’haurà d’incidir en el Parc Municipal d’Habitatge, on ara hi ha 300 i es van invertir nou milions d’euros, o en els nous equipaments d’Educació per a garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats, entre altres aspectes.

La neteja, la seguretat i l’habitatge són els tres àmbits més destacats per les formacions en els seus programes

Propostes electorals

Entre les propostes electorals que fan les diferents formacions, més de la meitat coincideixen en millorar en temes de neteja i seguretat al municipi. Ho fan grups com Junts, PSC, Vox o PP. Alguns demanen més contundència a l’hora de lluitar contra l’ocupació d’habitatges, i altres reclamen més seguretat durant les nits i tenir més efectius. En termes de neteja també plantegen més recursos i una millora general quant a rehabilitació d’espais, com voreres o parcs infantils.

Per altra banda, ERC o En Comú Podem incideixen en el tema de l’habitatge i en destinar més ajudes pel lloguer. Aquests dos grups, juntament amb IPS-CUP, també proposen un municipi més inclusiu. Altres aspectes, com potenciar la cultura, l’educació o la sostenibilitat també són punts que estan sobre la taula d’algunes de les formacions que es presenten a les eleccions municipals a Salt.