El PSC vol constituir un pol d'innovació i promoció gastronòmic a Girona. La candidata socialista, Sílvia Paneque, planteja aprofitar «el potencial» gastronòmic de la ciutat amb un pol d'innovació i promoció gastronòmic, una iniciativa amb capital publicoprivat i la participació de l'Ajuntament, l'Escola d'Hostaleria i la facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

«Girona és una ciutat de primera, que ha excel·lit en molts àmbits: l'esportiu, el cultural, el turístic, en el nostre patrimoni material i immaterial i, també, si hi ha un àmbit on Girona ha mostrat tot el seu potencial, és el gastronòmic», assegura la candidata, Sílvia Paneque.

«L'impuls d'aquest àmbit gastronòmic ha estat encapçalat per la família Roca com a punta de llança de tot un sector de la restauració que fa un esforç extraordinari, i que mostra el millor de la nostra cuina i que ens han situat en el mapa», afegeix.

Sílvia Paneque afirma que «l'Escola d'Hostaleria de Girona no està del tot integrada en aquest ecosistema gastronòmic de la ciutat» i que és necessari un impuls que porti tot el sector un pas més enllà. «Tenim l'Escola d'Hostaleria i tenim la facultat de Turisme a la UdG i, per tant, la nostra proposta és treballar d'una manera col·laborativa, amb capital publicoprivat, de manera que puguem constituir un pol d'innovació i de promoció per acabar de donar una empenta i liderar tot aquest potencial que tenim», afirma l'alcaldable socialista, que afegeix que «hem de fer un pas més per mostrar a la resta del món la cuina que fem des de Girona».