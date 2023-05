Guanyem Girona prioritzarà les inversions al carrer del Carme i Vista Alegre durant el proper mandat per engegar projectes pressupostats des de fa anys i que «han anat quedant al calaix». En un acte celebrat ahir a tocar de la passera de la Font del Rei, tancada des de fa dos anys i mig, el partit municipalista va fer repàs de les inversions pendents al barri i va esbossar les seves propostes. A la xerrada hi van participar l’alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas, els regidors Pere Albertí i Cristina Andreu, veïns de la zona, la veïna de Vista Alegre Núria Serrat i l’activista pels drets de les persones amb discapacitat Teresa Palahí.

«Hem de fer recular progressivament els cotxes dels barris més habitats. Per salut, per seguretat i per tenir un carrer del Carme i Vista Alegre més agradables és important treure del calaix tots els projectes urbanístics que fa massa temps que tenim pendents» va dir Salellas.

L’alcaldable del principal partit a l’oposició va subratllar que la seva proposta té tres objectius: reduir el trànsit i la velocitat de vehicles de motor, millorar l’accessibilitat de les voreres i connectar millor a peu Vista Alegre amb l’altra banda de l’Onyar. Salellas també va apuntar que el barri destaca per unes voreres «excessivament estretes», per uns cotxes que «sense adonar-se’n agafen massa velocitat» i per una connexió amb la resta de barris «millorable».