La presidenta d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va venir el darrer dissabte a Girona per donar el seu suport a la candidatura de Girona En Comú Podem, que encapçala Eugènia Pascual. «Cada vot que vagi a la candidatura d’En Comú Podem, és un vot a favor d’un govern d’esquerres», va dir Albiach, i va afegir que «volem recuperar Girona per als seus veïns i veïnes, no pot ser que estigui en mans dels lobbies i que només estigui pensada pels turistes». Així mateix, Albiach també va criticar el govern de Marta Madrenas al que va titllar de «passat» i centrat en la «massificació turística».

Per la seva part, davant la possibilitat d’entrar al consistori, Pascual va estendre la mà a sumar amb qualsevol força d’esquerres que comparteixi model de ciutat amb Girona En Comú Podem «verd, habitable, amable i intercultural; nosaltres estarem al seu costat per arremangar-nos i canviar aquesta ciutat» va sentenciar la cap de llista.