La candidata socialista a l’alcaldia de Girona, Sílvia Paneque, ha defensat aquest matí el model de ciutat dels cinc minuts, "on qualsevol persona pugui arribar a peu, des de casa, a un espai públic de qualitat amb serveis, comerços i lloc de trobada pacificat i intergeneracional".

La candidata socialista, acompanyada de la número 9 de la llista, Safi Balde, també ha assegurat que "un dels objectius fonamentals del nostre programa i d’allò que creiem que ha de ser Girona és tenir una cura molt especial de l’espai públic". La candidata socialista ha recordat que els governs socialistes de Girona van treballar molt la cohesió dels barris. "Això que als anys 80 i 90 va ser una de les característiques dels nostres projectes socialistes a la ciutat de Girona, de treballar la cohesió dels barris a través de l’espai públic i la seva qualitat, hem vist com en els últims temps anava perdent aquesta atenció per part del govern municipal", ha assegurat Paneque. "Per tant, volem retornar a aquest model amb la ciutat dels 5 minuts, o també la ciutat de les 7 o les 8 del matí, l‘hora en què els gironins surten de casa seva i s’han de trobar la ciutat neta i en perfecte estat per ser viscuda, per anar a estudiar o treballar o fer qualsevol altra activitat", ha afegit.

La candidata Safy Balde ha assegurat que "hi ha llocs amb problemes de convivència que han de ser solucionats, perquè abans eren places on la gent es trobava, es coneixia i convivia". Per a fer-ho possible, Balde insisteix en tenir una política seriosa de «cura de l’espai públic». «La ciutat és de totes les persones i, per tant, tots i totes també tenim el deure de cuidar-la. La definició urbanística de la ciutat, a més, ha de ser pensada perquè en pugui gaudir el jove i la persona gran, sense molestar-se els uns als altres». Això, per Paneque i Balde, "és possible si hi ha un esforç important per part de l’Ajuntament de convertir espais de transició entre la natura i la ciutat en llocs per a activitats esportives, mentre que es reservin les places i parcs públics per infants, caminar o activitats poc intensives".