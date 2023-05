El mapa polític es fragmenta a Platja d’Aro després de la pandèmia

Després d’un mandat especialment complicat per a una localitat turística com Castell-Platja d’Aro, tant pel Gloria com per la pandèmia, el panorama electoral està més fragmentat que mai. Es presenten deu llistes, dues més que el 2019, i la principal novetat és la nova aposta de Joan Giraut, que ha trencat amb Junts (partit amb el qual va governar durant set mandats) i ara es presenta com a cap de llista del Bloc Nacionalista de Catalunya, mentre que Imma Gelabert s’ha posat al capdavant de Junts. El tripartit liderat per Maurici Jiménez (PSC), Montse Rovira (ERC) i Pedro Torres (En Comú Podem) exhibeix bona sintonia i reivindica la feina feta, mentre que Adrià Tauler torna a liderar SOM. Quatre formacions noves lluitaran per fer-se un espai al saló de plens: Christian Prat (Centrem-Ara Pacte Local), Aitor Tendero (Partido Autónomos), Sebastián Mateo (PP) i Sandra Moya (Vox). En canvi, Ciutadans desapareix del mapa.

A l’horitzó de tots els partits hi ha la continuació de la reforma del passeig marítim, que tots coincideixen que ha de ser una prioritat, mentre que un altre problema comprtit és el de l’accés a l’habitatge. Els tres partits de Govern assenyalen que l’inici del mandat va ser especialment difícil, però creuen que se n’han sortit amb bon resultat. Després d’haver emptatat fa quatre anys amb Junts en nombre de regidors (tot i que amb menys vots), el socialista Maurici Jiménez aspira a consolidar-se i millorar resultats. Per aconseguir-ho, treu pit de projectes com la peatonalització del carrer doctor Fleming a Platja d’Aro, el nou centre cívic de Castell d’Aro o el Local Social de s’Agaró. De cara al proper mandat defensa noves infraestructures com l’escola Fanals d’Aro, amb la qual ja estan treballant amb Educació, la nova llar d’infants de Castell d’Aro i el recepcionament de noves urbanitzacions «perquè tinguin un espai digne».

Per a Imma Gelabert (Junts), en canvi, aquests quatre anys han estat «continuistes» en relació a l’anterior mandat, que havia estat liderat per CiU. «No observem cap nou projecte que s’hagi dut a terme, bàsicament s’han intentat acabar els que ja estaven en marxa, però ni tan sols això», lamenta. Gelabert creu que els votants del tripartit es poden haver sentit «decepcionats», ja que no s’ha produït cap canvi. En canvi, diu que Junts porta un equip «amb il·lusió, ganes, rigor i transparència», i confia en poder guanyar tot i l’absència de Giraut. Per als propers quatre anys, creu que un eix prioritari serà el «rigor» i retornar als tres nuclis la qualitat i els serveis necessaris.

El nou partit de Giraut

Fa uns mesos, Giraut va anunciar que abandonava Junts després d’haver-se vist relegat a un lloc simbòlic de la llista. Ara, es presenta amb el Bloc Nacionalista per intentar un nou assalt a l’alcaldia. Giraut reconeix a l’alcalde el mèrit d’haver aconseguit la publicació al BOE de la segona fase del passeig marítim, així com una bona gestió en serveis socials. Tot i això, lamenta que alguns projectes s’han tirat endavant sense suficient participació de l’oposició. També lamenta que no es vanfer prou actuacions després del Gloria i que falten molts projectes per fer. Per això, creu que s’ha de millorar l’eficiència de l’àrea d’urbanisme, ja que «hi ha un gran retard», i fer un plantejament «de xoc» al passeig marítim, sobretot a la part propera la Ridaura, que és la més afectada pels temporals. També vol millorar la situació de diverses urbanitzacions.

La republicana Montse Rovira destaca que, des del govern, han impulsat «nous projectes i maneres de fer» des de tres perspectives: territori, accions per a les persones i desenvolupament econòmic. Tot i reconèixer que falta feina per fer, creu que «és més del que s’havia fet en mandats anteriors». La seva carta de presentació és «que hem assolit el 80% del programa electoral», i el seu pla pel proper mandat passar per acabar els projectes iniciats, inclòs el passeig marítim «des d’una perspectiva integral», així com la transformació verda, les renovables i una mobilitat sostenible. També volen una nova escola d’arts i oficis i un punt d’atenció al ciutadà a s’Agaró.

El tercer integrant del tripartit, Pedro Torres (Comuns), també defensa la feina feta malgrat la pandèmia: «Vam tenir el coratge d’iniciar bonificacions per no aturar l’activitat econòmica, i fer campanyes per quan la gent pogués sortir», recorda. També destaca tota la tasca que han fet en activitats esportives, el Pla Local de Joventut i reconeix que la principal espina que té clavada és l’habitatge. Per això, garantir l’accés a una vivenda digna serà una les seves principals prioritats.

Adrià Tauler (SOM) lamenta que el govern ha «comès errors de molt calat», de manera que «el poble va perdent força, lideratge turístic i econòmic». Per això, veu prioritari fer inversions «per recuperar el lideratge perdut»: entre elles, arreglar el pavelló, apostar per les renovables i fer una piscina municipal nova.

La resta de formacions

Christian Prat es presenta amb Centrem-Ara pacte local, defensant que el que vol tant el veí com l’empresariat és «estabilitat». Tot i considerar que el poble ha sortit «prou bé» de la pandèmia, creu ques’ha de renovar el centre cívic de Platja d’Aro, garantir que s’acabi el passeig marítim i revitalitzar les galeries comercials.

Aitor Tendero lidera la llista de Partido Autónomos perquè en els partits tradicionals «no hi ha hagut el relleu generacional com calia». Dins de les prioritats també hi ha el passeig marítim: «S’ha d’aconseguir que Platja d’Aro no hi visqui d’esquenes i trobar el màxim consens entre ciutadans, comerçosi turistes», indica. També creu que cal protegir el petit comerç, així com garantir la sostenibilitat i les polítiques socials.

Finalment, als partits situats a la dreta els preocupa, sobretot, la seguretat. SebastiánMateo (PP) creu que aquest mandat ha estat «un desastre amb les obres» i que s’ha de reoganitzar la policia local, sobretot per arribar fins a les urbanitzacions. Altres prioritats seran millorar el conveni de les escombraries, el passeig marítim, «il·lusionar el comerciant» i resoldre el problema de falta d’habitatge. Sandra Moya (Vox) critica que han crescut els delictes i ocupacions. «Cal un canvi que protegeixi els propietaris», assenyala. Les seves prioriats seran «la protecció dels veïns» i situar la família «al centre».