La candidata socialista, Sílvia Paneque, va explicar ahir amb la regidora i número tres de la llista, Bea Esporrín, que s’han de millorar alguns circuits interns del consistori per funcionar de manera més eficaç, més al costat de la gent i més ràpid a l’hora d’executar el pressupost municipal. Per la seva part, Paneque va afirmar que en els darrers quatre anys han recollit nombroses queixes pel que fa a l’atenció ciutadana. Per pal·liar aquesta problemàtica, la candidata va anunciar que el seu govern comptarà amb un govern tècnic que s’encarregarà de «retornar a un servei molt acurat i d’atenció a les persones amb regidors i regidores de barris que realment tinguin responsabilitat i funcions de regidors de barri i que faci d’enllaç amb tota l’organització del consistori».