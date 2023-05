El candidat popular a l'alcaldia de Girona, Jaume Veray, acompanyat de membres de la candidatura, han visitat aquest matí el barri de Montilivi. Veray s'ha compromès a "prioritzar el manteniment i la millora dels espais públics de la ciutat per fer de Girona una ciutat accessible, amable i ordenada".

En aquest sentit, ha assegurat que "invertir en el manteniment d'allò que tenim és tant o més important que fer-ho per construir noves infraestructures", i ha afegit que "millorar i mantenir en bon estat la il·luminació, les voreres, l'asfaltatge, el mobiliari urbà, les zones verdes o els jocs infantils ajuda a millorar la seguretat, la mobilitat, la sostenibilitat i la cohesió a la ciutat".

Amb tot, ha reivindicat que "Girona no és una ciutat accessible" i ha apuntat que "la quantitat de barreres, tant arquitectòniques com creades per la col·locació actual del mobiliari urbà en els diferents barris de la ciutat fan que les persones amb mobilitat reduïda ho tinguin molt difícil". En aquest sentit, ha assegurat que "aquesta situació s'ha de resoldre i això, no és tant un tema de diners com de priorització i voluntat política".

Veray ha posat alguns exemples concrets de millora i manteniment que considera que cal prioritzar com la millora de l'asfaltatge del carrer Migdia, des d'Emili Grahit fins al carrer del Riu Fresser; del carrer del Riu Fresser; del Camí Vell de Fornells; de l'Avinguda Jaume I o del carrer Emili Grahit. El candidat popular proposa un Pla d'asfaltatges a tota la ciutat, a executar en els propers 4 anys, que ens permeti arribar a tots els barris".

El candidat popular també s'ha compromès a millorar l'enllumenat de l'avinguda Lluís Pericot i de l'avinguda Montilivi; al manteniment de la senyalització viària, tan pel que fa a semàfors com els senyals horitzontals i verticals; a reposar el mobiliari urbà malmès; i a construir voreres en algunes zones de Montjuic o de Torre Gironella.