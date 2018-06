«BBVA Valora View permet buscar un habitatges a través de la realitat augmentada»

BBVA ha posat en marxa una nova eina que podria revolucionar la forma de buscar pis o casa. L'app Valora View permet gratuïtament als usuaris dels sistemes operatius iOS o Android enfocar amb la càmera del mòbil un edifici concret i per mitjà de la realitat augmentada l'aplicació informa si en aquell entorn hi ha algun habitatge de compra o lloguer.

Quin és l'objectiu de BBVA Valora View?

BBVA Valora View és la primera app del sector bancari europeu que permet a l'usuari buscar habitatges per comprar o llogar a través de la realitat augmentada. El que BBVA ofereix amb l'app és proporcionar a l'usuari preus recomanats, tant de compra com de lloguer, utilitzant el Big Data.

Quin paper hi juga la realitat augmentada?

És una de les tecnologies que s'utilitzen en l'aplicació, a més del Big Data i el geoposicionamient. El seu ús és molt senzill. Amb Valora View qualsevol usuari dels sistemes operatius iOS o Android pot apuntar amb la càmera del telèfon mòbil a un edifici concret i, a través de realitat augmentada, l'aplicació l'informa de si en aquest entorn hi ha algun habitatge en venda o lloguer al portal web Idealista. A més, Valora View aporta informació útil de l'immoble i característiques detallades del barri on es troba l'habitatge, per conèixer els tipus d'habitatge existents, així com els immobles disponibles a la zona i les seves valoracions estimades.

L'aplicació indica també les zones més cares o les més assequibles d'un indret determinat, com ho fa?

Els usuaris de Valora View compten amb l'ajuda d'un mapa intel·ligent, des del qual també s'accedeix als habitatges disponibles. Una de les principals característiques és que aquest mapa incorpora un indicador de calor, que assenyala a l'usuari les zones més cares i les més assequibles. Conforme amplies o redueixes l'àrea geogràfica visualitzada, el mapa es mou adaptant-se als habitatges que ens està mostrant.

L'app va més enllà i també proporciona informació sobre les possibilitats de l'usuari per comprar l'habitatge, oi?

Sí, un dels grans avantatges de Valora View és que permet al client realitzar una simulació de com seria la seva hipoteca per a un immoble determinat i, si ho desitja, sol·licitar-la des de la pròpia aplicació. L'eina acompanya a l'usuari en totes les fases de cerca perquè la persona que vulgui adquirir un habitatge pugui fer-ho basant-se en informació real.

Quina resposta ha obtingut BBVA amb la posada en marxa de Valora View?

El llançament ha tingut molt bona acollida, ja que l'app és pionera al mercat espanyol de l'ús de Big Data per al mercat immobiliari. Per exemple BBVA Valora acumula més de 2,5 milions de cerques de clients i no clients de l'entitat financera. Més de 730.000 persones han realitzat una simulació de quina seria la hipoteca d'un determinat immoble. Una dada interessant és que gairebé un 40% dels clients que acaben sol·licitant un préstec hipotecari han interactuat prèviament amb BBVA Valora View.

Per què l'ofereixen també a no clients de l'entitat?

Els usuaris, tant clients com no clients de BBVA, ja no busquen només productes, busquen solucions que van més enllà. Busquen un acompanyament en tot el procés, especialment en moments que tenen més impacte en la seva vida. Com diu el propòsit del banc, volem posar a l'abast de tots les oportunitats de la nova era, com aquestes noves eines de cerca, que inclouen, fins i tot, una simulació hipotecària.

Per què és tan important l'ús del Big Data en les aplicacions i serveis de BBVA?

A BBVA partim de la base que «com més saps millor decideixes», per això intentem posar el màxim d'informació possible a l'abast dels nostres clients per ajudar-los a prendre les millors decisions i el Big Data és un gran aliat en aquest procés.