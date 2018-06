«Els tractors s'han convertit en autèntiques sales d'informàtica»

La Cooperativa agrícola del Baix Empordà, amb més de 70 anys de trajectòria, està formada per diferents pagesos i ramaders de la comarca. El seu president, Albert Oriol, explica el treball de l´entitat i la situació actual del sector.

Quan va néixer la cooperativa i quina és la seva tasca principal?

Fa més de 70 anys que va néixer la cooperativa amb l´objectiu d´elaborar pinso i diferents productes del camp i la ramaderia pels pagesos de la comarca del Baix Empordà. També comptem amb una petita botiga a Corçà, oberta a tot el públic, on es venen diferents productes per l´hort.

Quins beneficis té ser soci de la cooperativa?

El principal benefici és que pots adquirir productes a un molt bon preu i, el més important, de bona qualitat.

Quines són les principals mancances que es troben actualment els pagesos d´aquesta comarca?

N´hi ha molts però, el principal és la crisi de preus que ja s'ha fet crònica amb els anys. També hi hem de sumar el problema dels senglars, els quals malmeten els conreus i amb els anys cada vegada n´hi ha més. Un altre dels entrebancs que ens trobem és la burocràcia. Ens passem els dies emplenant formularis, instàncies i registres. I, per últim, la pressió turística. Conviure amb el turisme és complicat. Moltes vegades tenim la sensació que molestem. Les granges fan pudor i els tractors fan nosa a la carretera. A l´estiu, els poblets del Baix Empordà s´omplen de cotxes que aparquen de qualsevol manera i ens dificulten el pas. També ens posen limitacions a l´hora d´aplicar els fems i els purins.

S´interessen els joves pel món de la pagesia?

Pocs, però els que comencen ho fan amb moltes ganes. La major part d´ells procedeixen de famílies que compten amb una explotació agrícola. Començar des de zero actualment és molt complicat perquè la inversió inicial que necessites és molt gran, sobretot en el sector dels cereals i l´explotació ramadera. Tot i això, la falta de relleu generacional a la pagesia és preocupant principalment a les explotacions ramaderes. Cal tenir en compte que a més de la pèrdua de l'activitat ramadera, a darrere de les granges hi ha molts treballs indirectes que en depenen les explotacions agrícoles. Gràcies a la mecanització, els pagesos que resistim podem absorbir les terres de la gent que plega, així que l'activitat agrària és la mateixa però més concentrada.

Han entrat les noves tecnologies al camp?

Sí, actualment la major part dels tractors funcionen guiats amb GPS. Aquests vehicles s´han convertit en autèntiques sales d´informàtica. Et donen informació sobre els grams que s´apliquen per hectàrea o els litres de pesticida. Les tecnologies són bàsiques pel futur de tots els sectors i també per l´agrícola i el ramader.

Des de quan treballeu amb BBVA?

Fa un any i mig que treballem amb aquesta entitat. Principalment per dos motius. Primer perquè ens van oferir una aplicació informàtica per poder treballar amb ells de forma àgil i senzilla. I la segona raó és perquè buscàvem gent que conegués les particularitats del sector. A BBVA hem trobat gent que coneix el món agrícola i ens hem entès molt bé.