BBVA Valora View supera les 80.000 descàrregues en només un mes

Anar pel carrer, treure el telèfon mòbil i veure si a la zona desitjada hi ha algun habitatge en venda o lloguer. Així funciona BBVA Valora View, la primera app del sector bancari europeu que utilitza tecnologia de realitat augmentada per a la recerca d'habitatge. Només un mes després del llançament, s'han registrat més de 80.000 descàrregues de la app entre clients i no clients de l'entitat financera, i més de 200.000 cerques.

BBVA Valora View ha arribat per reinventar la recerca de casa i adaptar-se al procés natural, però amb el gran avantatge de les noves tecnologies. Fins a l'arribada d'internet, l'habitual era passejar pels barris desitjats i buscar els cartells d´«es lloga» o «es ven». Ara, qualsevol persona amb un smartphone, ja sigui iOS o Android, pot ajudar-se de la realitat augmentada per a esbrinar si el seu habitatge somiat està disponible per a venda o lloguer al portal d'Idealista.

D'altra banda, l´app també ofereix informació útil de l'immoble i les característiques detallades. Gràcies al big data i, utilitzant les dades ja disponibles a BBVA Valora, és possible conèixer el preu del metre quadrat en una determinada zona, el que orienta l'usuari sobre si pagarà un preu adequat per un habitatge determinat.

La decisió de comprar un habitatge és complexa i, en molts casos, les persones es troben davant el dilema de si és més convenient comprar o llogar. Per a ells, l'eina calcula els diferents costos i inversions necessàris per comprar o llogar i li ofereix a l'usuari informació sobre quina de les dues opcions és més avantatjosa.

L´app seguirà evolucionant en els propers mesos amb noves funcionalitats per als que busquen habitatge, de comprar o lloguer.

Des del llançament de l´app, 80.000 usuaris han utilitzat Valora View per realitzar 200.000 recerques, el que s'ha traduït en augment de l'activitat també a BBVA Valora, l'aplicació de referència per buscar habitatge a Espanya (i també a Mèxic). Al mercat espanyol, el nombre de recerques ja supera els 2,8 milions des del seu llançament fa ara gairebé dos anys, amb una mitjana de 150.000 mensuals. Tres de cada quatre recerques realitzades en l'últim mes, per part de clients i no clients de l'entitat financera, s'han produït en dispositius mòbils. Aquesta xifra és encara més acusada si parlem de les simulacions d'hipoteques realitzades, ja que el 93% s'han fet a través d´smartphones.

L'eina digital s'ha convertit en un aliat en la recerca d'habitatge. El 38% de persones que han contractat una hipoteca a BBVA han interactuat prèviament amb BBVA Valora.

Aquesta aplicació va ser pionera en el mercat espanyol, ja que es tracta de la primera eina que utilitza les noves tecnologies per oferir preus recomanats de compra o lloguer. L'eina ha anat creixent i en els últims mesos ha incorporat l'opció de calcular quin valor té la casa adquirida, així com calcular totes les despeses associades: llum, aigua, comunitat, etc. Així mateix, es pot consultar quant costaria una reforma, en el cas de necessitar-la.