Causse Clínic aposta per la tecnologia d'última generació

La Clínica Onyar avui en dia anomenada Causse Clínic forma part del grup Axe Santé des de fa poc més de dos anys. Conservant la seva perfecta autonomia dins la seva qualitat de clínica, es beneficia de la capacitat financera del grup per tal d'oferir als seus pacients una nova plataforma tècnica d'última generació, ja sigui en matèria de quiròfan, d'esterilització centralitzada i de material quirúrgic. Elements que s'han seleccionat dins els estàndards més alts en qualitat.

En aquest article pretenem descriure les seves competències pluridisciplinàries, tanmateix, amb aquesta publicació la nova direcció pretén adreçar als seus professionals i al conjunt dels seus col·laboradors tot el reconeixement que se'ls deu per la seva adhesió a la recerca de l´excel·lència que presideix diàriament en les seves activitats.

La clínica Causse Clínic pot oferir actualment noves garanties. En primer lloc, a l´especialitat d´otologia per la seva vinculació amb la clínica del Doctor Jean Causse, líder a nivell mundial en la reconstrucció de l'orella mitjana. Els pacients gironins es podran beneficiar d'aquest tipus d'intervenció.

Amb la voluntat de conèixer una mica millor el que s´amaga dins d'aquesta denominació, ens plantegem la qüestió: què és l'otologia? Causse Clínic participa cada any amb la clínica Causse, amb la qual està vinculada, en la difusió simultània, a través de la xarxa, de les demostracions operatòries des de la seva pàgina web francesa a més de 65 països. Els professionals que segueixen aquestes intervencions poden interrogar en directe els cirurgians del grup Axe Santé sobre el desenvolupament de la intervenció quirúrgica.

Aquestes intervencions es refereixen habitualment al tractament de la malaltia dels ossicles (l'otospongiosi); de l´otitis crònica (principalment anomenada colesteatoma); i de la neurinoma vestibular (tumor benigne que es desenvolupa a nivell del conducte auditiu).

Tot i això, aquest vincle amb el grup Axe Santé no es limita només a l'otologia. Segons ens diu l'entorn directiu de Causse Clínic, l'evolució de les tècniques operatòries necessita inversions importants en material, robòtica i formació continua renovada.

Mencionem doncs un altre exemple, la traumatologia passa a ser una especialització dins d'una especialitat. De fet, alguns dels traumatòlegs de l´equip de Causse Clínic s'han agrupat creant l'associació anomenada ATLAS amb el propòsit d'oferir als pacients una atenció amb garantia, precisa i especialitzada. Cada especialista tracta una part del cos d'una manera quasi exclusiva: maluc, genoll protèsic, espatlla, esquena...

Per tal d'adquirir aquesta excel·lència, l'establiment no pot evitar invertir en material d'alta tecnologia. Els pacients es podran beneficiar d´intervencions on la pauta és que siguin el menys invasives possible. És per això que el centre va adquirir el robot O.ARM.

Actualment, la cirurgia de la columna vertebral és cada vegada menys invasiva. La cirurgia de la ciàtica es pot realitzar de manera ambulatòria, el que resulta molt còmode pel pacient.

Tot i això, aquests avenços aporten conseqüències majors, ja que la durada de l'hospitalització és cada vegada més reduïda. Les instàncies internacionals calculen que un 85% dels actes es realitzen de manera ambulatòria. Cal doncs, adaptar les tècniques a aquest canvi. Com ja s´ha esmentat, la cirurgia esdevé, gràcies a les noves pràctiques operatòries, cada vegada menys invasiva afavorint així la desaparició de les complicacions postoperatòries. Això requereix inversions importants en robòtica, digitalització, informàtica, etc...

En conseqüència, la grandària de les instal·lacions d´hospitalització disminueix gràcies al desenvolupament de la cirurgia ambulatòria, ja que hi ha molta menys hospitalització. Per contra, els espais quirúrgics s'han de desenvolupar imperiosament. Actualment, dins del conjunt de les clíniques Causse Clínic, la taxa ambulatòria arriba a un 60%. A títol d´il·lustració, s'observa el servei que garanteix Causse Clínic en relació amb les patologies digestives, el qual des de fa uns anys ja està en pràctica. S'enregistren al voltant d'unes 2.400 intervencions per any en aquesta especialitat, on el percentatge dels actes que es realitzen de manera ambulatòria és superior a un 80%.

Causse Clínic ha sabut adaptar-se a aquestes noves pràctiques. Per aquesta raó, s´ha reconstruït la totalitat de la plataforma tècnica tenint en compte que els 4.500 m2 de construcció al centre de Girona necessitaven només una extensió que consisteix d'un edifici suplementari de quatre plantes dedicades exclusivament a consultes externes. Esdevindrà l'entrada principal de la clínica situada al carrer del Carme, a prop dels edificis de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Aquestes obres d'ampliació ja iniciades tenen com a termini de finalització el primer semestre del 2019.

«És de gran satisfacció poder oferir als nostres pacients i a les mútues aquestes noves instal·lacions, de la mateixa manera ens sentim molt orgullosos de la compenetració que s´ha realitzat de manera espontània entre els professionals de la medicina de Girona i els de les nostres clíniques d'Occitània. De fet, com no ens podem sentir orgullosos de constatar que els nostres equips de ginecòlegs que exerceixen a 1h i 40 minuts de Causse Clínic, els quals realitzen anualment uns 1.500 parts, han estat atents al privilegi que han tingut de l'estructura de Girexx, centre de reproducció assistida, situada dins de les nostres instal·lacions. Aquesta fusió és el clar exemple d'allò que anomenen atenció continuada», expliquen des del centre.

Tot i que els exemples són nombrosos, trobem aquests intercanvis en moltes altres especialitats com en traumatologia, oftalmologia, urologia... Actualment, Axe Santé dóna exactament 35.000 serveis a l'any i compta amb un total de 650 persones, entre les quals hi ha 200 cirurgians. Tot i això, estem parlant sobretot d'un grup humà, al cap i a la fi, a disposició de tots; i de clíniques que encara que posin en relleu el seu estatut com empreses comercials, no consideren que la sanitat sigui un negoci, sinó un deure de servei públic que inverteix en qualitat i atenció dels pacients.