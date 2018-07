Refrescar l'estiu amb Jodhpur Gin i Ron Relicario

Amb les altes temperatures de l'estiu les terrasses s'omplen de persones que assaboreixen deliciosos refrescos. Des de gintònics amb sabor a maduixa o mandarina, fins a un combinat de rom. L'empresa de licors i destil·lats Beveland proposa dos dels seus productes estrella: la ginebra Jodhpur Gin i el Ron Relicario Superior i Supremo. Dues marques, elaborades amb recepta pròpia i única, que han estat premiades en les competicions més importants d'espirituosos, tant a nivell nacional com internacional.

Jodhpur Gin és una ginebra inspirada en la segona ciutat de l'estat del Rajastan, enclavada dins la famosa ruta de les espècies. És un homenatge a la ciutat, a les seves cases blaves i a la casta dels Bramans. Una London Dry Gin que compta amb 13 botànics a la seva recepta i que està destil·lada quatre vegades en alambics tradicionals de coure. Es caracteritza per ser una ginebra cítrica i molt aromàtica, amb notes dolces, amargues i fresques.

Beveland també compta amb el Jodhpur Reserve, una London Dry Gin envellida durant dos anys en barriques de roure americà que en el seu dia van contenir brandi. És de les poques ginebres del mercat actual que compta amb tants mesos d'envelliment. Es tracta d'una ginebra molt suau, aromàtica i balsàmica, amb notes de caramel, fusta de roure, vainilla i ametlles torrades.

L'altra proposta que ofereix Beveland és el Ron Relicario. Aquesta beguda està inspirada en un relicari que conté aromes i sabors únics i amb història. Una recepta on descobrir el secret de l'autèntic rom dominicà i degustar la llegenda. Es pot tastar tant el Relicario Superior, una combinació de roms dominicans envellits entre 5 i 10 anys, i el Relicario Supremo entre 10 i 15 anys.

S'elaboren començant amb la fermentació de melasses de qualitat superior, seguit de la destil·lació en columnes contínues, per acabar amb l'envelliment en barrils de roure americà que anteriorment van contenir Bourbon. El resultat són dos roms de cos lleuger i aroma elegant amb notes de vainilla, coco, fruits secs i fruita deshidratada.

L'empresa de licors i destil·lats Beveland va néixer fa més de 20 anys. Al llarg d'aquesta extensa trajectòria, la companyia ha passat d'una «producció de garatge», a una producció industrial i de vendre a la Costa Brava, a vendre a més de 65 països. Beveland principalment ofereix productes d'alta qualitat en el món de les begudes espirituoses. Compten amb un catàleg de productes ampli on podem trobar ginebra, rom, whisky, tequila, brandi, vodka o licor. Produeixen per a marques privades i també per a marques pròpies com són Jodhpur Gin i Ron Relicario. «Dintre de la nostra humilitat, intentem que les nostres marques tinguin un poder d'engagement per atreure i fidelitzar el consumidor. Això vol temps, constància i molt de treball», expliquen des de la companyia.

Beveland és una empresa dinàmica i emprenedora, que any rere any llança gamma, revisen dissenys i fan noves associacions i adequacions, sempre vinculades amb el mateix sector. Tot això seguint els valors de professionalitat i humilitat que caracteritzen l'empresa, i el seu ferm compromís amb l'entorn i col·laboradors.

L'empresa de licors i destil·lats també destaca pel seu compromís amb la innovació i la qualitat. Beveland compta amb un laboratori on es duen a terme tots els controls analítics necessaris per assegurar la qualitat òptima dels productes. També és espai de recerca i desenvolupament de noves fórmules. «Som una empresa on sempre busquem poder oferir al consumidor noves experiències de consum amb nous sabors i productes. Motiu pel qual estem en constant procés d'innovació», conclouen.

