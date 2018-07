La proposta més refrescant i divertida per aquest estiu es troba a les Colònies nàutiques Cala Canyelles de Lloret de Mar. Un indret ideal per practicar diferents activitats nàutiques, encarades a escoles, colònies d´estiu, equips esportius i grups d´empresa.

Quin és el gran atractiu de les Colònies Nàutiques Cala Canyelles?

El seu programa d´activitats nàutiques. És difícil trobar centres amb una àmplia oferta d´activitats nàutiques, on es pugui fer allà mateix esquí nàutic, wakeboard, caiac o una volta amb barca, i de la mà de patrons i monitors professionals. Aquest és el gran atractiu del nostre centre esportiu. A més, les activitats es desenvolupen en una cala preciosa com és Cala Canyelles. A banda, a les nostres instal·lacions també hi ha una piscina climatitzada, pistes de tenis i de pàdel i rocòdroms, entre altres serveis.

A qui estan dirigides aquestes activitats?

Tant a grups escolars o equips de futbol, bàsquet i waterpolo, com a equips d´empreses que vénen a fer cohesió. També acollim estades esportives. A les nostres instal·lacions han vingut a entrenar equips olímpics i, sobretot, de waterpolo. Comptem amb 280 places d´allotjament amb pensió completa. També acostumen a venir empreses que es reuneixen a la sala de reunions que tenim, gaudeixen d´una sortida amb caiac o qualsevol altra activitat nàutica i després fan un pica-pica i una paella.

Com va néixer el centre esportiu?

Va néixer com un club de tenis el 1974. Arran de l´arribada d´uns alemanys que van venir a entrenar al club, ho van trobar tan bonic que van decidir quedar-se i engrandir el centre amb allotjaments, convertint-se en el que és ara: una residència esportiva i casa de colònies.

Com treballeu amb BBVA?

Treballem molt bé amb aquesta entitat. Ens han ajudat en el nostre projecte i estem contents.

Quina és l´activitat més demandada?

Les que tenen més èxit són el «xurro» (esquí bus), la volta ràpida en barca, l´esquí nàutic i els bateigs d´immersió. Tenim una àmplia oferta d´activitats.