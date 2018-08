«Oferim un servei integral amb diverses especialitats d'assessorament»

L'empresa Consultors de Miguel Font Matés compta amb més de 30 anys d'experiència en l'assessoria legal, fiscal, laboral, comptable i financera. Amb seu a La Bisbal d'Empordà i Palafrugell, la companyia és hereva de DP Grup.

Com va néixer i en què s´ha convertit l´empresa?

La societat va ser fundada el 1986 pels advocats Àngel de Miguel i Josep Palet. Primerament, l´empresa estava especialitzada en l´assessorament ?scal i civil. Amb els anys, l´empresa ha anat creixent tant en nombre de professionals, (l´Anna Font s´incorporà al 1989 i jo mateix al 1992), de treballadors, de serveis i de departaments. Actualment, Consultors de Miguel Font Matés la formem tres socis: l´advocat Angel de Miguel, la diplomada en ciències empresarials Anna Font i jo mateix que sóc corredor d'assegurances i perit judicial. En aquests moments comptem amb un equip humà de diversos professionals especialitzats en cada branca que cobreixen les diferents àrees de l´assessoria per a l´empresa i també per al particular. Això ens permet oferir un servei integral als nostres clients.

Quins beneficis aporta poder donar aquest servei integral?

Això ens permet poder-li oferir a un mateix client diferents serveis i ?delitzar-lo. La nostra feina es basa en la con?ança. Quan un client ve a buscar qualsevol assessorament, t´està indicant que con?a en els nostres professionals tant per gestions fiscals, mercantils, laborals, civils, penals, d´assegurances, urbanístiques, immobiliàries, financeres i administratives en general. Aquests anys d´experiència ens han demostrat que efectivament com més serveis integrals reben els clients, més alt nivell de satisfacció ens transmeten.

Què és el que més destaca del vostre servei?

La proximitat. Tots els professionals i treballadors som de La Bisbal, Palafrugell o rodalies, per tant, coneixem el territori. Gràcies a això i a la preparació, experiència i formació continua de tots nosaltres treballem per consolidar i fer créixer la nostra empresa. Del nostre servei també destaca la professionalitat. Intentem donar un servei professional, transmetent seguretat i con?ança. Tot això fa que siguem una de les consultories més importants del Baix Empordà.

A qui van dirigits els vostres serveis?

Oferim assessorament tant a empreses i organitzacions com a particulars i autònoms. Treballem bàsicament a la zona del Baix Empordà a través de les nostres dues o?cines: una a Palafrugell i l´altra a La Bisbal d´Empordà.

Quin és el departament que mou més volum de feina?

El ?scal, disposem d´una cartera de clients de fa molt de temps que cada any consolidem i augmentem. Aquest departament és el tronc principal del despatx i després comptem amb diferents branques o àrees on destaquen el departament laboral, civil i d´assegurances. També tenim un departament de serveis immobiliaris i portem la gestió de comunitats i d´administració de ?nques.

Quin és el futur de l´empresa?

Continuar treballant per consolidar i créixer en nombre de clients, aconseguint un alt grau de satisfacció i adaptar-nos a les noves exigències del mercat.

Amb tot aquest procés de creixement com us ha ajudat BBVA?

Fa un any vam canviar d´o?cina a La Bisbal d´Empordà. Ens vam traslladar a un local més gran que era propietat del departament immobiliari de l´entitat. BBVA ens va posar moltes facilitats per poder adquirir aquest nou espai situat al carrer Pau Casals nº2. A partir d´aquí, vam començar a treballar amb aquesta entitat i estem molt contents.