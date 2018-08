«Estan sorgint petits tallers de ceràmica que donaran molta riquesa a la Bisbal»

L´empresa Fàbrica ceràmica artesanal LB de Corçà elabora diferents peces de ceràmica de forma 100% artesanal. A darrere hi ha en Jordi Figueras, un apassionat per aquest món que explica com està el sector.

Com es va introduir al món de la ceràmica?

Per tradició familiar. Vaig començar a treballar a l´empresa de ceràmica del meu pare. Fins que, fa vint anys vaig decidir seguir el meu propi camí i vaig incorporar-me a la Fàbrica Ceràmica Artesanal LB. Al cap de dos anys, em van proposar agafar el negoci i aquí estem treballant molt i amb moltes ganes.

Quin tipus de producte elaboreu?

Fabriquem tot tipus de peces per diferents marques. Des de productes de decoració fins a elements per a la cuina, sobretot vaixelles. El treball a mà ens dona un ampli ventall de possibilitats.

Quines són les característiques pròpies dels vostres productes?

Són peces elaborades 100% de forma artesanal, cosa que ens permet personalitzar els productes segons les necessitats i els gustos dels nostres clients. El treball a mà també ens aporta major qualitat que el treball mecanitzat. Els acabats són més bons de forma artesanal. Quan vaig entrar a la Fàbrica ceràmica artesanal LB hi havia dues màquines però, quan vaig emprendre el negoci vaig decidir prescindir d´aquestes i apostar pel treball manual, fent una producció més limitada però intentant aportar la màxima qualitat/preu als productes. Aquesta aposta, en els moments més difícils de la crisi econòmica ens ha anat molt bé. També respon al fet que comptem amb un mercat que valora el treball artesanal.

Fins on arriben els vostres productes?

Distribuïm sobretot a França però també comptem amb un mercat potent a Anglaterra. I pel que fa a Catalunya, a l´estiu és quan tenim més demanda, i cada any venem més.

Recuperarà la ceràmica de la Bisbal d´Empordà els seus anys d´esplendor?

Venim de molt avall però, últimament l´Associació de ceramistes i l´Ajuntament de la Bisbal s´estan posant les piles i estan potenciant aquest sector. És un mercat molt potent amb professionals molt bons i gent que treballa com els àngels. En els últims anys, gent de fora assenta el seu taller a la Bisbal, i això és una bona senyal. Jo crec que no tornarem a aquells anys d´esplendor però, sí que el sector remuntarà. Aquests petits tallers que estan sorgint ens donaran molta riquesa. La ceràmica no morirà mai.

Com us ha ajudat BBVA en el creixement de la fàbrica?

Sempre ens han ajudat en qualsevol necessitat que teníem. Fa vint anys que treballem amb Caixa Catalunya, primer, i ara BBVA i estem molt contents. Són persones molt humanes a diferència d´altres entitats. Qualsevol problema te´l solucionen, són molt professionals.

Quin és el pròxim pas de Fàbrica Ceràmica Artesanal LB?

Seguir evolucionant. Ara estem preparant un nou ventall de colors per treure l´any que ve. Ara és el moment d´anar introduint, a poc a poc, nous productes.