El nou grup de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Clinica Causse

El grup ATLES s´ha establert des del gener d´enguany a la Causse Clinic de Girona amb l´objectiu de potenciar l´especialització en les diferents àrees quirúrgiques dins del camp de la Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. La Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica és una branca de la medicina que ha experimentat una gran evolució en les darreres dècades. Aquest fenòmen expansiu ha comportat l´ampliació constant dels coneixements i la millora de les tècniques quirúrgiques relacionades amb el tractament de les malalties i les lesions de l´aparell locomotor. En aquest context, aquest procés d´especialització dels professionals que s´hi dediquen és una tendència necessària per tal de garantir una pràctica basada en l´expertesa.

Potenciar l´especialització

ATLES és un equip de 3 traumatòlegs i cirurgians ortopedes formats a l´Hospital de Bellvitge de Barcelona (Dr. Xavier Casanova Canals, Dr. Lluís González Cañas i Dr. Salvador Pedrero Elsuso). Cadascun d´ells dedica la seva activitat de forma exclusiva a l´atenció de determinades regions de l´aparell locomotor. És mitjançant aquesta especialització que el grup ATLES trasllada a la seva pràctica clínica els coneixements i les tècniques quirúrgiques de forma permanentment actualitzada. L´assistència i la participació d´aquest grup de cirurgians en diversos cursos i congressos especialitzats de forma periòdica en garanteix la seva formació continuada i els permet incorporar en la seva pràctica els constants avenços que van apareixent dia a dia en el món de la Traumatologia i la Cirurgia Ortopèdica.

El fet que des del 2015 la Clinica Causse estigui immersa en un procés de transformació integral de la mà del grup francès Axé Santé ha propiciat l´entorn necessari pel desenvolupament del grup ATLES a la ciutat de Girona. La remodelació completa de la seva àrea quirúrgica, amb l´actualització de tots els seus equipaments i modernització dels seus instrumentals durant els anys 2016 i 2017, permet la pràctica de la cirurgia en les condicions dels estàndards actuals més exigents. L´execució durant aquests mesos del projecte d´un nou edifici de consultes externes consolidarà la millora de la qualitat de les seves instal·lacions i dels seus serveis.

Assistència mèdica individualitzada i integral

El ventall de la patologia de l´aparell locomotor és molt ampli i divers. Per tal de poder indicar un tractament adequat a cada cas particular, és fonamental obtenir un diagnòstic concret i específic del problema de salut de cada pacient. Aquesta fase diagnòstica es fonamenta en una entrevista mèdica guiada durant la primera visita, en una exploració física minuciosa i en l´ús de les proves complementàries que es consideri oportú realitzar.

En quant al tractament dels pacients, cal respectar de forma general l´estratègia d´esgotar les alternatives terapèutiques menys agressives abans d´indicar mesures quirúrgiques. En aquest sentit, cal tenir present que en moltes ocasions el pacient pot millorar els seus símptomes seguint unes senzilles recomanacions generals, incorporant alguns canvis en els seus hàbits posturals o dietètics o precisant durant un temps un correcte tractament rehabilitador.

La cirurgia és una alternativa de tractament que s´ha de plantejar o bé quan existeix alguna lesió estructural que s´ha de corregir necessàriament per a assolir l´objectiu de millorar la funcionalitat i el pronòstic de benestar del pacient, o bé quan mesures terapèutiques menys agressives no han tingut un resultat satisfactori. Per tot això, ATLES neix amb la intenció d´oferir una assistència mèdica individualitzada que plantegi a cada pacient l´alternativa de tractament més apropiada en cada moment evolutiu.

La col.laboració d´ATLES amb altres especialitats mèdiques com la Reumatologia (Dr. R. Valls), la Medicina de l´Esport (Dr. J. Molera, Dr. V. Melnyck), la Clínica del dolor (Dr. Jaramillo) o la Radiologia permet un abordatge multidisciplinar en el procés diagnòstic i terapèutic dels pacients. A més, també compten amb el servei assistencial imprescindible que ofereixen d´altres branques professionals del món terapèutic com la fisoteràpia, l´osteopatia, l´acupuntura, la dietètica i nutrició, etcètera.

De fet, ATLES defineix la seva visió de la pràctica mèdica basant-se en l´atenció i valoració integral del pacient, doncs considera que per a contemplar el tractament dels múltiples aspectes que sovint participen en l´aparició dels problemes de salut dels pacients és necessària l´aproximació professional des de diferents àmbits.

Dr. Salvador Pedrero, cirurgia del peu cirurgia protèsica de l´extremitat inferior

El Dr. Salvador Pedrero Elsuso és especialista en la Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica del peu i l´Extremitat Inferior. Això inclou la cirurgia del peu i la cirurgia protèsica de genoll i de maluc. Actualment, el Dr. Pedrero desenvolupa la seva tasca assistencial a la Unitat de Patològica Sèptica de l´Aparell Locomotor a l´Hospital de Bellvitge, on ha obtingut gran experiència en el tractament de patologia protèsica complexe (recanvis protèsics). Realitza també activitat docent com a professor associat a la Universitat de Barcelona.

Dr. Xavier Casanova, cirurgia de la mà i l´extremitat superior cirurgia artroscòpica i de l´esport

El Dr. Xavier Casanova Canals, coordinador del grup ATLES, està especialitzat en la Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la mà i l´extremitat superior i en la Cirurgia artroscòpica i de l´esport. La seva activitat quirúrgica està centrada en el tractament de les patologies que afecten l´espatlla, el colze, el canell i la mà, mitjançant tan tècniques obertes com artroscòpiques. També utilitza la microcirurgia per al tractament d´aquelles lesions del nervi perifèric que ho requereixin (per exemple, en la reparació dels nervis seccionats per ferides incises).

Compta amb una àmplia experiència en el tractament quirúrgic de les lesions esportives tant de l´extremitat superior com del genoll (per exemple en la reconstrucció artroscòpica de les lesions dels lligaments creuats o el tractament artroscòpic de la luxació de l´espatlla). Actualment també treballa com a consultor de diferents mútues d´accidents de treball i del centre d´alt rendiment esportiu Cenit. A nivell acadèmic, és doctor del Departament d´Anatomia i Ciències Morfològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Lluís González Cañas, cirurgia de la columna vertebral

El Dr. Lluís González Cañas és especialista en la Cirurgia de la Columna Vertebral i compta amb més de 10 anys d´experiència en aquest camp. Actualment exerceix la seva activitat a la Unitat de Cirurgia de Raquis de l´Hospital Universitari de Bellvitge i a la clínica Quirón Teknon, a Barcelona. És especialista en el tractament quirúrgic de la patologia que afecta el raquis lumbar i cervical, com són les hèrnies discals, l´estenosi de canal lumbar (o canal lumbar estret) i les fractures vertebrals.

També realitza tècniques intervencionistes percutànies per al tractament del dolor a la columna vertebral (lumbar i cervical): infiltracions facetàries, bloquejos miofascials, rizòlisi per radiofreqüència i altres tècniques com la vertebroplàstia o cifoplàstia per al tractament de les fractures vertebrals osteoporòtiques. És soci numerari del Grupo de Estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER).