La història del Trull comença fa uns 200 anys amb en Josep Alenyà, besavi de l´actual propietari, en Jordi Oliver, quan feia anar les moles de pedra amb el cavall i premsava a mà. Ara l´empresa encara un nou repte, mantenint la manera tradicional d´elaborar oli.

El Trull Alenyà fa més de 200 anys que produeix oli. Ha canviat molt la forma d´elaborar aquest producte?

En el nostre cas, només hem substituït el cavall que movia les moles de pedra i la premsa per un motor. Treballem de forma artesanal, en comparació amb grans corporatives que tenen tot el treball mecanitzat per augmentar així la seva productivitat. Per a nosaltres la qualitat del producte és el més important. No és que tornem als orígens com s´ha posat de moda en moltes empreses, sinó que mai hem oblidat els orígens. Hem continuat elaborant oli amb el sistema tradicional.

Què aporta al producte final aquest treball artesanal?

Una major qualitat i un sabor més autèntic. Ja sé que no guanyarem cap premi perquè els tastadors busquen que l´oli tingui aromes d´ametlla o de flors. En canvi, nosaltres el que busquem és que l´oli tingui gust d´oli, d´oliva. Si fos una pel·lícula no guanyaríem cap Oscar però seria la més taquillera.

I el públic respon?

Sí, la gent de mitjana edat cap amunt cada vegada valora més els productes d´alta qualitat, encara que siguin més cars. Així ho mostra el fet que cada vegada tenim més demanda i hem hagut d´ampliar les nostres instal·lacions.

Que aportarà aquesta ampliació a l´empresa?

Passarem de tenir 1 premsa a tenir-ne 9, cosa que ens permetrà produir més oli. També comptarem amb una màquina per treure les fulles i les branques i netejar les olives. Això ens permetrà poder adquirir més olives de la província. Abans, a falta d´una màquina per netejar les olives, havíem de comprar-les als pagesos totalment netes. Per als pagesos petits no era cap problema, però per als que produïen 10.000 quilos sí. En canvi ara, amb el trull nou, podrem comprar totes aquestes olives als pagesos de la zona i netejar-les nosaltres. Els pagesos també podran portar les seves olives i fer el seu propi oli.

On estaran situades aquestes noves instal·lacions?

A Corçà. A Torroella de Montgrí mantindrem la botiga i el trull tradicional perquè la gent el pugui visitar i a les noves instal·lacions de Corçà serà on produirem l´oli, amb el sistema tradicional de sempre, el que utilitzava el besavi del meu oncle fa 200 anys. També hi haurà una zona de show cooking i una sala de showroom per fer tastos amb capacitat per a 60 persones on a través d´un vidre de seguretat es podrà veure tot el procés d´elaboració de l´oli.

Com us ha ajudat el BBVA en tot aquest procés de creixement?

Treballem amb diferents entitats, però el que més ens ha emparat ha estat el BBVA. Una ajuda essencial perquè tothom t´anima a emprendre nous projectes però els empresaris no comptem amb cap tipus d´ajuda econòmica. En canvi, des del BBVA hi ha hagut molt bona predisposició.