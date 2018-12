El pla de renovació i modernització de l´equip d´Urologia Girona de la Clínica Causse Clínic

L'equip d'UrologiaGirona l'integren els doctors Boix i Comet, d'àmplia experiència en el camp de la urologia · La Clínica ha posat en marxa una Unitat Multidisciplinar d'Urologia Funcional per fer estudis de l'aparell urinari amb gran precisió

Causse Clinique compta amb un Servei d'urologia integrat pels Drs. Comet i Boix, que rep el nom d'UrologiaGirona, i que ha estat, des de fa temps, l'equip encarregat de donar Servei en aquest centre. Amb la compra de les instal·lacions per part del grup Axe Santé, s'ha iniciat un nou pla amb l'objectiu de poder donar continuïtat al projecte, tot impulsant-lo gràcies a una enorme capacitat de recursos tècnics i econòmics, experiència i capacitat de gestió.

La urologia és una de les especialitats que més canvis ha experimentat darrerament, gràcies a l'aparició de noves tècniques i de tecnologia encaminada a obtenir els resultats més òptims amb la invasió més mínima. El nostre repte i compromís és estar a l'avantguarda en coneixement i tècnica, per tal de ser el més resolutius possible. És per això, que Causse Clinique i UrologiaGirona conjuntament, i amb l'objectiu de poder oferir tècniques més punteres, han iniciat un pla de renovació, actualització i modernització.

Des d'UrologiaGirona donem resposta a tot allò relacionat amb la patologia urològica i andrològica, podent destacar de la nostra cartera de serveis els següents punts:

Experiència demostrada

Som especialistes en el tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP). Realitzem el tractament de l'adenoma prostàtic mitjançant totes les tècniques, des de les cirurgies clàssiques via oberta i endoscòpica, fins a la utilització de làsers des de fa més de 10 anys.

Tenim una àmplia experiència en l'enucleació prostàtica amb làser Holmium (HoLEP); disposem d'una casuística en aquesta tècnica amb centenars de procediments realitzats, que ens permeten realitzar el tractament de qualsevol hiperplàsia benigna de pròstata evitant la incisió abdominal, el sagnat i reduir els dies d'ingrés.

Cirurgia menys agressiva

Tota la cirurgia abdominal i pèlvica, de ronyó, pròstata i bufeta, la realitzem mitjançant un abordatge laparoscòpic, per minimitzar l'agressió, optimitzar la recuperació i augmentar la precisió quirúrgica. L'experiència acumulada en aquest abordatge permet que puguem realitzar el tractament de qualsevol tumor en aquests òrgans amb la màxima garantia.

Tractament personalitzat del càncer de pròstata

Donem resposta a tota la patologia oncològica de l'aparell urinari i de l'aparell reproductor masculí. Hem impulsat la optimització del diagnòstic del càncer de pròstata amb ressonància magnètica multiparamètrica.

Actualment, estem en disposició d'oferir un tractament personalitzat i el més adequat possible en el càncer de pròstata, tenint present l'adveniment de les noves teràpies en aquest càncer, que han obert un ventall important en aquest camp.

Diferents tècniques reconstructives

Realitzem cirurgia reconstructiva d'alta complexitat, sobretot en la patologia uretral, duent a terme uretroplàsties que permeten disminuir la probabilitat de recaiguda que tant es produeix en cirurgia endoscòpica. També practiquem cirurgia de reconstrucció del sòl pelvià i correcció d'incontinència d'orina.

A la Clínica Causse Clínic s'ha posat en marxa una Unitat multidisciplinar d'Urologia Funcional que permet fer estudis funcionals de l'aparell urinari amb gran precisió i permet fer correccions de trastorns urinaris molt freqüents, sobre tot d'incontinència urinària.

El nostre objectiu és donar una resposta integral a tots els problemes urològics de la manera més efectiva i eficient possible, amb unes instal·lacions renovades i amb tecnologia puntera d'última generació.

Dr. Boix, especialista en Urologia

El Dr. Boix és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, 2003.

Especialista en Urologia des de 2009, després d'haver cursat la residència MIR a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, 2004-2009. Ocupa llocs de responsabilitat en el camp de la urologia a Girona, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Del seu currículum en destaca l'assistència com a observador clínic i quirúrgic al departament d'Urologia de la Eastern Medical Virginia University, Norfolk (VA) USA, en cirurgia reconstructiva urològica.

A més, és professor associat d'Urologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i Doctor en Cirurgia (Urologia) per la UAB i Fellow of the European Board of Urology.

Dr. Comet, especialista en urologia

El Dr. Comet és llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, 1990. Va fer la residència en Urologia a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, 1992-1996. Ha ocupat, i ocupa càrrecs de responsabilitat en l'àmbit de la urologia a Girona, a nivell públic com privat.

Del seu currículum en destaca, l'assistència com a observador clínic al Departament d'Urologia de la Washington University School of Medicine, per tal d'assolir l'aprenentatge de tècniques en endoscòpia i laparoscòpia. Ha realitzat un gran nombre de publicacions a nivell nacional i internacional,i és professor associat d'Urologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB i Fellow of the European Board of Urology.