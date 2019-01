El nou servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral de la Causse Clinic de Girona

Causse Clinic compta amb el nou servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial integrat pel Dr.Manel Gorina, qui dirigeix la unitat, i la Dra. Lidia Darder. Amb el nou impuls que la clínica ha donat a les seves instal·lacions es pot oferir un millor servei que cobreixi les necessitats de cada pacient. La cirurgia oral i maxil·lofacial és una especialitat que engloba un ampli ventall de tractaments. En els últims anys ha experimentat grans canvis, com la cirurgia guiada per ordinador, la utilització de models 3D, tractaments mínimament invasius, etc., aconseguint que els procediments es tornin més segures, previsibles i amb ingressos més curts.

Al servei de cirurgia oral i maxil·lofacial donem resposta a les patologies que afecten la cara, la cavitat oral i el coll. En la nostra cartera de serveis, podem destacar els següents procediments:

Extracció de queixals del seny

Un queixal del seny (o cordal) pot danyar peces veïnes, infectar-se,descol·locar les dents o ser una via d'entrada per les bactèries que provoquen alteració de les genives o patologia més greu, com la creació de quists intraossis. Que un queixal no hagi causat molèsties no significa necessàriament que no presenti patologia, fins i tot en el cas d'haver erupcionat correctament.

En el nou servei de cirurgia maxil·lofacial ara oferim l'opció de realitzar l'extracció del queixals sota anestèsia local i sedació, el que suposa un confort i comoditat per al pacient, ja que en en poc temps haurem tret els queixals i serà donat d'alta al cap d'una hora. La sedació és un procediment anestèsic que té com objectiu arribar a un estat on el pacient es troba relaxat i tranquil, mantenint la consciència. Evitant així els riscs associats a l'anestèsia general i presentant una recuperació més ràpida i amb menys efectes secundaris. Al nostre servei s'ofereix l'opció de realitzar qualsevol tractament sota sedació.

Col·locació d'implants dentals

La cirurgia de col·locació d'implants és, òbviament, una cirurgia, i qui la realitza millor és un cirurgià especialitzat, amb els coneixements i la tècnica. Cada vegada més gent utilitza els implants per substituir una dent perduda, ja que és el millor substitutiu i tenen la mateixa funció que una dent natural.

A més, a diferència de les dentadures removibles o els ponts, no afecten les peces veïnes ni afavoreixen la pèrdua òssia. Sota anestèsia local i sedació es poden realitzar tot tipus de tractaments sense molèsties ni angoixa, com col·locació d'implants senzills o complexes, extraccions dentals i col·locació d' implants immediats, regeneració òssia (si el pacient ho requereix), etc.

Cirurgia estètica facial

Al nostre servei oferim un gran ventall de tractaments estètics, com rinoplàstia, augments de pòmul, mini-lifting, otoplàstia, remodelació d'angles mandibulars, mentoplàstia, lipofilling, etc. Gràcies a les noves tècniques, les instal·lacions i l'habilitat dels especialistes, aquests procediments es poden fer de forma ambulatòria, podent donar d'alta el pacient a les poques hores de realitzar la intervenció.

Cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica s'utilitza per corregir petites i grans alteracions esquelètiques i dentals dels maxil·lars. Els cirurgians maxil·lofacials realitzen la cirurgia ortognàtica per alinear la mandíbula i les dents, i així millorar funcions bàsiques com mastegar, parlar o respirar, millorant també l'estètica del pacient. Un tipus de cirurgia ortognàtica, coneguda com avançament maxil·lomandibular també s'utilitza pel tractament de l'apnea obstructiva del son (SAOS). Tot i que l'objectiu de la cirurgia ortognàtica és millorar l'oclusió i funció mandibular, els pacients també experimenten canvis positius en el seu perfil i parla.

Tractament de l'ATM

La disfunció de l'articulació temporomandibular és molt freqüent. És l'articulació més utilitzada en el nostre cos i és susceptible de patir diverses patologies. Les persones amb una disfunció de l'articulació poden presentar símptomes com mal de cap, limitació a l'obertura oral, dolor facial,sorolls articulars, etc. El tractament d'aquesta patologia va des de tractaments conservadors com artrocentesis fins a cirurgies més complexes. És important identificar precoçment els diferents factors que causen l'alteració per poder-los tractar de forma adequada.

Tumors de cap i coll

Al nostre servei ofereix el tractament de tumors benignes i malignes de la regió del cap i coll. El Dr. Gorina, coordinador del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Josep Trueta, i la Dra. Darder, adjunta al mateix servei, tenen molta experiència en el tractament d'aquestes patologies, realitzant cirurgies tumorals benignes i malignes que engloben aquest territori, com ara tumors de glàndules salivals, tumors linguals o de mandíbula, quists braquials o tiroglòs, etc.