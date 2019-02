Maxcolchon, referent del món del descans

Descansar és una part molt important de la nostra vida: passem prop d'un terç en un matalàs, per la qual cosa és important que l'escollit sigui el millor pel nostre dia a dia. Quan escollim un matalàs és perquè tenim necessitats que volem resoldre, i a l'hora de fer-ho cal rebre un assessorament a l'altura de les necessitats de cada persona.

És important tenir un professional que més enllà d'estar format en matèria de descans, sàpiga traslladar al client els seus coneixements per tal d'oferir el matalàs adequat en cada moment. És per això que Maxcolchon, com a fabricant especialitzat en el sector del matalàs, controla tots els processos de venda, des de l'assessorament al client fins a la postvenda, passant per la compra i la fabricació.

En la seva àmplia gamma de matalassos, l'empresa té en compte diverses particularitats dels clients, i ofereix opcions personalitzades per persones caluroses, esportistes, nens, corpulents, etc., fets amb materials aptes per adaptar-se el millor possible. També ofereix múltiples opcions per mascotes, tenint en compte paràmetres com la raça i el tamany.

Més enllà de matalassos, però, l'empresa ven tot tipus de productes relacionats amb el descans (coixins, capçals, llits articulats, somiers, roba de llit, complements, etc.) de diversos materials i gammes. Tot plegat amb l'objectiu d'oferir al client l'especialització òptima que necessita per obtenir el millor descans possible.

No hi ha cap matalàs que siguimiraculós i que sigui útil per tothom, però hi ha materials i productes pensats per solucionar qualsevol problema que es presenti a l'hora de descansar. Sobre això, Maxcolchon explica que és fonamental que la gent «confïi en un venedor especialitzat, amb anys d'experiència, que avali les garanties i certificacions que ha d'adquirir. En aquest sentit, Maxcolchon és el referent del descans en el sector online a més de comptar amb més de 50 botigues físiques. El fet de ser fabricants i que cada un dels seus productes s'elabori sota unes especificacions personalitzades de cada client fa que s'adapti perfectament a cada circumstància. El client pot escollir la mesura (llarg, ample i gruix) del producte, cosa que és ideal per aquells que necessiten dimensions específiques a la seva mida. A més, també té l'opció d'ajustar el gruix de tal manera que el matalàs pugui encabir-se sense problemes a estructures de llits en què la part inferior tingui gruixos mínims baixos.

A Girona, l'empresa compta amb dos botigues a la província de Girona, situades a la ciutat de Girona i l'altra a Platja d'Aro. Aquestes se sumen a les 6 més que hi ha repartides arreu de Catalunya, a més d'un servei online que arriba a tots els racons del país. El total de botigues físiques a l'estat és de 54. A França i Portugal, a més, l'empresa compta amb un servei online a través del qual es pot fer tot el servei de compra i venda del producte.

D'altra banda, gràcies al fet que Maxcolchon és fabricant, els seus clients poden escollir l'entapissat que més s'adapti a les seves preferències, així com el capçal, la base del tapís o canapè fix d'entre una gamma de més de 30 colors i teixits diferents. Els matalassos de Maxcolchon tenen 100 nits de prova per tal de donar al client la possibilitat de comprovar l'adaptació del seu cos amb el nou producte. Així, si no s'està conforme amb el producte, el client té l'opció de tornar a ser assessorat pels professionals de l'empresa per canviar aquest matalàs per un que s'adapti millor a les seves necessitats.

La importància d'un bon matalàs

Els matalassos són de per si una compra de preu elevat, però segons Maxcolchon és «una inversió a llarg termini», ja que la seva vida útil és d'uns 8 a 10 anys de mitjana. De la mateixa manera, els especialistes en aquesta matèria recomanen recórrer a un fabricant de solvència i confiança, que asseguri unes bones condicions del produte, així com serveis i garanties d'allò que adquireixen. Un fabricant especialitzat, doncs, oferirà sempre els millors preus, ja que que té més marge que un distribuidor.

Tots els productes de Maxcolchon es poden adquirir a qualsevol botiga i també a través del seu web, amb plaços d'entrega de 24 a 48 hores amb servei d'entrega urgent, o fins a 9 dies laborables amb el servei especialitzat d'entrega i montatge. Més enllà de proporcionar al client la possibilitat de comprar qualsevol dels seus productes, que compten amb una garantia de 10 anys, el seu portal web també ofereix consells previs a tenir en compte prèviament abans de comprar un matalàs i també a l'hora de descansar correctament.