Enric Ticó és el nou president i conseller delegat de CIMALSA

La Generalitat de Catalunya ha nomenat Enric Ticó com a president i conseller delegat de CIMALSA, empresa de la qual ja exercia la direcció general des del juliol passat. La incorporació al nou càrrec es va dur a terme ratificant la proposta de l'Acord de Govern pres en la reunió del Consell Executiu del Govern del passat 15 de gener.

En el marc d'aquests canvis en el Consell d'Administració de CIMALSA també s'han acordat els nomenaments com a vicepresident d'Isidre Gavín, actual secretari d'Infraestructures i Mobilitat, i com a vocal de Sixte Cambra, qui fins fa uns mesos era president del Port de Barcelona. Aquestes incorporacions s'afegeixen a les que ja es van dur a terme fa tot just un parell de mesos i que van suposar l'arribada com a vocals d'Albert Civit, director de l'Institut Català del Sòl, i José Luís Aymat, secretari general de la Federació d'Empresaris d'Auto Transports (FEAT), i la ratificació en el càrrec de vocals de l'empresa a Ferran Falcó, Pere Padrosa, Francesc Sutrias i Domènec Espadaler. Segons Cimalsa, d'aquesta manera l'empresa inicia una nova etapa en la qual, més enllà de mantenir una important presència institucional, s'obre per primera vegada al sector privat, que dona entrada al seu Consell d'Administració.

En aquest sentit, el nou president va assenyalar durant la nomenació que «la principal tasca a desenvolupar pel nou equip directiu serà l'elaboració d'un Pla Estratègic de la companyia 2019-2025, en el qual CIMALSA haurà d'esdevenir una peça encara més clau per la logística i la mobilitat».

Ticó és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat pel Ministeri d'Afers Exteriors en Comerç Internacional i de la Unió Europea.



El Logis Empordà creix

El Logis Empordà, promogut i gestionat per Cimalsa, acaba d'incorporar l'empresa OKM Química Ortopèdica, SL, que ha adquirit 19.163 metres quadrats del CIM, on s'hi instal·larà al llarg del primer semestre de l'any 2020.

L'empresa es dedica a la producció i distribució de solucions tècniques per a l'ortopèdia i exporta a més de 50 països. Segons Cimalsa, amb aquesta incorporació el projecte logístic de les comarques gironines rep un nou impuls, que se suma a la reactivació del que ha de ser la futura estació intermodal de l'Empordà.

Així, el Logis Empordà agafa força i amb les 73 hectàrees de superfície d'aquest centre per a la logística, distribució i activitats de valor afegit, amb vocació transfronterera, situat al costat de l'estació intermodal de Vilamalla, es posiciona com a motor econòmic del nord-est de Catalunya, gràcies també a la seva capacitat per gestionar mercaderies ferroviàries d'ample ibèric i europeu.

Actualment el centre logístic compta amb diferents serveis garantits en totes les parcel·les, com la gestió d'aigües residuals sostenibles, un dipòsit d'aigua potable, subministrament elèctric en mitjana tensió i xarxa contra incendis comunitària, i en destaca la seva accessibilitat viària: a 4 quilòmetres de l'autopista AP-7, a menys d'1 quilòmetre de la carretera nacional N-II i a peu de carretera de la C-31.