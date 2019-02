L´aeroport de Girona supera els 2 milions de viatgers el 2018

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha superat els dos milions de passatgers durant el 2018. En total hi han passat 2.019.876 persones, que representen un 3,8% més que les que van trepitjar la terminal gironina durant el 2017.

Tot i la pujada, durant el mes de desembre fins a 37.306 turistes van utilitzar les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, fet que representa un 12,5% menys que el desembre de 2017. De fet, durant els mesos de la temporada d'hivern el nombre de passatgers va ser menor que el 2017. De tota manera, l'augment de turistes en els mesos d'estiu va permetre que l'aeroport hagi superat la barrera dels dos milions, una fita que no es superava des del 2014.

De fet, des que va començar la temporada d'hivern a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, el nombre de passatgers va ser menor que els mateixos mesos de 2017.

En xifres interanuals també hi ha hagut una reducció en el nombre d'operacions. Al llarg de l'any s'han registrat 17.870 enlairaments i aterratges, un 7,2% menys que el 2017. De tota manera, al llarg d'aquest any els vols comercials que s'han enlairat i aterrat des de la terminal de Girona-Costa Brava ha estat de 14.652, que representa una pujada 6,1% respecte al nombre de vols comercials que hi va haver el 2017.

Per que fa a les aerolínies, Ryanair segueix dominant com a companyia que més persones ha transportat. De fet, el mes de desembre un 87% dels viatgers (32.678) van fer-ho amb aquesta companyia.

A nivell català, el Prat va assolir un rècord amb un 6,1% de passatgers més, i tant Reus com Sabadell també van augmentar les xifres.



Més mercaderies

Durant el 2018 l'aeroport va transportar 132.962 kg de mercaderies, que suposa un 5,9% més dels quilos que es van moure durant tot el 2017. Tot i així, durant l'últim mes es van transportar 2.045 kg, un 36,5% menys que el desembre de 2017. Aquesta xifra també representa un 66,5% menys que els quilos que es van comercialitzar des de Girona durant el novembre.