L'ocupació al sector de la logística puja un 5% a Girona

L'any 2017 el nombre d'ocupants en el sector de la logística a les comarques gironines va augmentar un 5%, situant-se en 11.920 treballadors, que suposa un 7% del total dels 162.822 ocupats en aquest sector que hi ha a Catalunya, on les dades també van augmentar un 5% respecte a l'any anterior.

En aquest sentit, el sector logístic comptava amb 1.059 aturats a les comarques de Girona, la disminució del qual és d'un 12% i que suposa el 9% del total dels 12.199 desocupats en transport i emmagatzematge a Catalunya, on el descens de la taxa d'atur va ser d'un 11%.

Aquestes són algunes de les dades que es van donar a conèixer fa uns mesos durant la presentació de l'Observatori de la Logística 2018, amb indicadors destacats de les comarques gironines, en un acte impulsat pel Cercle d'Infraestructures. Segons el director general de CIMALSA, Enric Ticó, «es calcula que en un futur es poden destruir el 30% dels llocs de treball en logística, però, si és així, seran els llocs de treball menys qualificats. També es calcula que augmentarà la necessitat de nou llocs qualificats, fet que compensarà l'altra pèrdua». Ticó també va constatar «les necessitats logístiques s'estan incrementant molt i pels contactes que estem tenint amb empreses interessades, ens fa pensar que en un any poden quedar completament ocupats els 3 centres logístics que gestionem a les comarques de Girona». En concret, Ticó ha destacat que «al LOGIS Empordà podem passar del 25% actual d'ocupació al 100% en uns quants mesos».

Així, el director general també va comentar la disponibilitat de sòl a la Terminal Ferroviària de Vilamalla, i al Parc Aeroportuari de Girona, a la CIM la Selva. En canvi, l'àrea logística d'aquesta central està ocupada en la seva totalitat. Finalment, en relació al conjunt de les infraestructures que CIMALSA gestiona a les comarques gironines, va destacar el potencial de l'Estació d'Autobusos de Girona, amb més de 2.000.000 de passatgers anuals.

Igualment, entre la resta de dades rellevants dels indicadors de competitivitat, Ticó va destacar que a Girona hi ha mig milió de m2 destinats a la logística, que suposen el 7% del total de Catalunya, i va exposar que el preu del lloguer de nau logística es va incrementar un 12% a Girona el 2017, amb una mitjana de 3,5 ?/m2/mes, un preu situat per darrera dels de Barcelona, però per davant dels de Tarragona i Lleida.