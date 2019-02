Nou límit de velocitat a les vies convencionals per reduir la sinistralitat

El límit de velocitat a les carreteres convencionals de més de 7 metres d'amplada de l'Estat és de 90 quilòmetres per hora des que la nova regulació va entrar en vigor a meitats de gener. La reducció és de 10 quilòmetres per hora sobre el límit que hi havia fins ara, que era de 100.

En concret, desapareixeran els límits generals establerts de 90 i 100 km/h per a turismes i motocicletes, segons si la via superava el metre i mig de voral. Amb la nova normativa la limitació general es limita a una velocitat genèrica de 90 km/h.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordat que la modificació de l'article 48 del Reglament General de Circulació afectarà 11.856 quilòmetres dels prop de 14.420 que té la xarxa de carreteres convencionals de l'Estat. Durant els dies previs s'han anat retirant o canviant els senyals amb els límits de velocitat antics. En total han estat 2.719 indicadors, amb un cost de 526.000 euros, IVA a banda. D'altra banda, des de la DGT van indicar que la reducció de velocitat anirà acompanyada de més controls policials.

Ambdues mesures tenen l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres, i en aquest sentit des de la DGT es va explicar que de les 1.321 víctimes mortals que hi va haver a vies interurbanes el 2017, 1.013 van tenir lloc a carreteres convencionals.

Els límits de velocitat establerts a 100 km/h es van fixar a principis dels anys 80 en un context de molt poques vies d'alta velocitat.

D'altra banda, amb aquesta nova regulació es redueix la diferència de velocitat entre turismes i vehicles de transport de viatgers i mercaderies.



Afectació pel transport

El canvi normatiu uniformitza la velocitat dels camions a carreteres a 80 km/h, que en el cas dels autobusos es situa a 90 km/h per la seva baixa mortalitat a la carretera. Tot i així, la llei estableix una exepció a l'article 48, on concreta que els autobusos que no disposin de cinturó de seguretat no podran circular a més de 80 km/h.

Des del sector de transportistes gironins es mostren escèptics respecte a l'efectivitat d'aquesta mesura i demanen millorar les condicions de les carreteres. Ho explica el vicepresident d'Asetrans, Eduard Ayach, que apunta que d'aquesta manera, no s'haurien d'aplicar restriccions en unes vies que a priori ja no són ràpides i que en canvi concentren una gran densitat de trànsit. A més, afegeix que més que afectar directament el sector del transport, «aquesta restricció afectarà més aviat l'economia global de les comarques gironines, i per extensió tot Catalunya», subratlla Ayach. «Nosaltres estem totalment d'acord amb la consideració d'evitar accidents, perquè vivim de la carretera», apunta, «però considerem que seria millor que aquestes vies tinguessin un un manteniment més adequat i s'eixamplessin vorals», conclou.