Passos endavant en la creació d´un centre de formació de conductors

Una de les reivindicacions històriques del sector del transport i logístic és la restricció d'edat que pateix a l'hora de poder accedir-hi. Fins als 21 anys un aspirant a ser professional dedicat a les mercaderies no pot obtenir el carnet corresponent, i aquesta limitació s'estén als 23 en el cas dels conductors de viatgers. A aquest fet, que està pendent de canviar amb una rebaixa de les edats mínimes (18 i 21 respectivament), s'hi ha de sumar el fet que abans molts permisos de conduir provenien del servei militar obligatori.

Actualment a la demarcació gironina no existeix cap escola pública de formació professional de conductors, una situació que segons l'associació Asetrans dificulta l'accés dels joves al sector, alhora que n'allunya l'interès. I és que per obtenir aquest carnet, la despesa que s'ha d'assumir és d'uns 3.000 ?. Segons explica el president de l'associació, Àlex Gilabert: «Ens falta algun institut que ens pugui allotjar aquesta formació, que més enllà de les aules tingui una infraestructura i un mínim taller per resoldre qüestions de mecànica, i vehicles».



Nova escola de conductors

Tot i així, s'estan executant diverses mesures per tal de pal·liar aquesta mancança de formació, i per part de l'associació actualment estan duent a terme un cicle de Formació Professional pilot amb l'Institut de Vic, així com una col·laboració amb diversos cursos de formació del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) d'obtenció de carnets. També participen en el programa PICE de la Cambra de Comerç de Girona.

A més de tot això, la novetat més rellevant que el sector del transport gironí està pendent de veure acomplerta és la creació d'un centre de formació per a conductors impulsat per la Generalitat (a través de l'empresa pública CIMALSA) i Asetrans que es projectarà dins del CIM la Selva.

La ubicació exacta del complex no està concretada, però el sector treballa per resoldre-ho com més aviat millor. D'altra banda, tampoc s'ha concretat si serà públic o privat. «Volem ser referents en la formació de transports i logística així com de conductors professionals», assegura Eduard Ayach, vicepresident d'Asetrans i president de la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT), que també hi treballa.

I és que aquest complex ha de comptar amb un aulari, un espai-taller i un garatge per formar conductors amb garanties des d'un emplaçament de fàcil accés.

«Estem convençuts que podem fer realitat arreu del territori una formació professional de conductors professionals i de gent que vulgui treballar al món del transport», subratlla Ayach.