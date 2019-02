Sis anys de restricció a l´N-II per als vehicles de gran tonatge

Fa sis anys que els conductors de camions no poden circular per l'N-II, la principal via gratuïta que travessa la província de Girona. La restricció es va aplicar de forma provisional el 19 d'abril del 2013 per als vehicles de gran tonatge (de quatre eixos o més) com a mesura provisional per tal de reduir l'accidentalitat d'aquesta via i al·legant motius de seguretat i de fluïdesa. L'alternativa que es va donar als vehicles de gran tonatge és circular per l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva en els trams de carretera que no estan desdoblats, assumint el cost del peatge.

D'entrada, la mesura havia de durar dos anys, un període en el qual el Ministeri tenia previst executar la totalitat dels quilòmetres de desdoblament d'aquesta via. Donat que les obres pràcticament no s'han executat, la restricció segueix vigent, un fet que suposa un perjudici per als conductors gironins derivat dels sobrecostos que han d'assumir. De fet, la província gironina va ser la primera de patir restriccions a aquesta via, provocant les reiterades queixes del sector i a les quals recentment s'hi han afegit les dels transportistes de la resta del territori per les noves limitacions a l'N-340, a Tarragona, i a l'N-240, a Lleida.

«Aquest any el sector s'ha vist encara més perjudicat amb les noves restriccions», explica Àlex Gilabert, president d'Asetrans. «Es parteix de la idea que el camió provoca l'accident sense entrar en el debat de la manca d'infraestructures, estigmatitzant el sector», alega Gilabert. «Amb una carretera en condicions i amb les mesures de seguretat adeqüades no hi ha més sinistralitat en una carretera on hi circulen camions», subratlla.

D'altra banda, el sector afronta un sobrecost derivat de la obligació de pagar peatges, per la qual cosa els transportistes demanen la gratuïtat del peatge en cas de desviament obligatori i una bonificació del 75% per si és voluntari. A més, des del sector alerten que la demarcació gironina ha estat històricament infrafinançada, i que les partides dels pressupostos de l'Estat (que finalment no s'aprovaran) destinades a infraestructures gironines són «insuficients» i que obliden «una vegada més» la província.