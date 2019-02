Transport Fred Gironès, especialistes en refrigerats amb 25 anys d´experiència

Transport Fred Girona és la unió de diferents empreses dedicades al sector amb més de 25 anys d'experiència i que es van unir amb l'objectiu d'especialitzar-se en l'externalització del transport refrigerat per empreses. En aquest sentit l'alimentació és el seu punt fort, un àmbit especialment delicat de la cadena de transport, ja que la temperatura varia d'un producte a un altre.

Precisament el gironès és un territori molt dedicat a la càrnica, fet que en ocasions requereix tenir en el mateix camió diferents graus de fred. «És habitual que un client necessiti una part de la comanda freda i l'altra congelada, per això cal adequar els camions amb unes caraterístiques específiques», explica Agustín Vidal, gerent de l'empresa. «Els nostres camions tenen uns separadors que permeten regular la temperatura de cada producte», afegeix.

A més, els vehicles també compten amb una plataforma elevadora, indispensable per estalviar temps i facilitar les accions de càrrega i descàrrega a supermercats i grans superfícies. El fet de fer moltes comandes de carn ha fet que l'empresa compti amb uns ganxos d'acer inoxidable dissenyats per carn penjada amb un sistema de rails. Així, tots els camions estan adaptats per realitzar qualsevol tipus de transport alimentari, i també en sec. Tot i així l'empresa també distribueix peix, productes de supermercat i en definitiva qualsevol que requereixi una temperatura controlada.

Tot plegat està pensat per complir amb cada comanda i amb un servei que és exclusiu per a cada client, amb rutes diàries i completes de qualsevol empresa d'alimentació del Gironès. «No ajuntem càrregues, mai trobaràs dues comandes en un mateix camió», indica el gerent. La seva zona de treball és tota la província de Girona, per la qual cosa l'empresa té la seva flota dividida en dos punts estratègics: Girona i Figueres. Així mateix, també té oficines a Salt, davant l'Espai Gironès. Poc a poc, però, també comença a gestionar rutes de Girona cap a Barcelona i viceversa.



Optimitzar recursos

L'activitat d'externalitzar el transport és molt desconeguda al món empresarial, però que segons assegura el gerent, atrau molta gent quan els ho expliquen. I és que els avantatges d'externalitzar el transport per una empresa inclouen l'estalvi dels tràmits, que solen ser feixucs, i el mateniment dels vehicles, mentre que això els permet optimitzar els seus recursos i aconseguir millors objectius.

«Tenim clients que abans es feien el transport ells mateixos i que ara ens han vingut a buscar perquè els surt a compte, és un cost que poden assumir i ho veuen com una oportunitat», assegura Vidal. «Som especialistes en el repartiment, un treball que va més enllà de lliurar la mercaderia de la indústria i que es tracta de tancar el procés començat pel comercial. Així garantim el lliurament del producte en estat òptim». El fet de tenir aquest servei externalitzat fa que l'exigència sigui constant: «Una vegada un client em va dir que quan portes molt temps a les empreses és fàcil relaxar-se i, en canvi, tenir un servei subcontratat fa que paguis el màxim de rendibilitat», exposa.

La flota de l'empresa consta de 20 camions amb un servei d'entrega garantit. Aquesta és una caraterística imprescindible que diferencia Transport Fred Girona de la competència. L'empresa ofereix servei als seus clients tot l'any, i a l'estiu també fa un servei de reforç durant la temporada d'estiu per proveir la demanda de la costa.