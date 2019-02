El transport públic comença a virar cap a un model més sostenible

L'augment de demanda al transport públic també s'ha traduït en més oferta de vehicles, que a poc a poc introdueixen al mercat nous models més sostenibles i menys contaminants. L'exemple més recent en aquest sentit és el nou autobús híbrid urbà que va inaugurar-se a Girona la setmana passada. Aquest vehicle és el primer endollable que circula per la ciutat, i que produeix un estalvi d'entre un 20% i un 30% de combustible respecte els actuals.

Els operadors estan començant a apostar per nous models sorgits de tecnologies híbrides i elèctriques, ja que amb aquests vehicles es produeix un estalvi que en el cas del model híbrid pot arribar al 35% d'estalvi de carburant, i amb un 100% en el cas de l'elèctric. A més, cada vegada hi ha una xarxa de punts de recàrrega més estesa pel territori. Només a les comarques gironines se'n poden trobar una quarantena, ubicades en més de 32 municipis i que està previst que augmentin durant l'any arreu de Catalunya.

D'altra banda, el vehicle de gas és una de les alternatives que s'estan experimentant en alguns autobusos urbans de TMG, ja que tot i ser un carburant fòssil, contamina menys que la gasolina o el gasoil.

Tot i els avantatges cada vegada més creixents d'aquestes tecnologies, encara hi ha alguns aspectes que no estan resolts, segons explica el president d'Asetrans, Àlex Gilabert. «El més important és la durabilitat de les bateries, que de moment no poden garantir les autonomies que necessita un vehicle industrial o els autobusos urbans». Tot i que les tecnologies sostenibles encara no són prou madures, Gilabert no nega que el futur «sembla que serà elèctric», i assegura que el sector es mostra compromès amb la implementació «graduada» de nous carburants menys contaminants.

Un altre dels problemes és el cost. Els vehicles híbrids tenen un sobrecost d'un 30% respecte els de carburant. «És cert que en el cas dels híbrids hi ha un estalvi de combustible important, però aquest mai compensa el preu de venda», subratlla el president.

En el cas del Gas Natural (GNC), el principal problema que presenta és l'aprovisionament, per ara poc estès. Aquest carburant necessita tenir unes centrals de càrrega específiques de comprimit que no es troben a les gasolineres habituals. De fet, a Girona només n'hi ha una que està situada a Salt. Així, tot i considerar-ho una solució per estalviar emissions, el sector subratlla que hi ha un problema important de subministrament.

En definitiva, es tracta de fomentar els vehicles sostenibles d'una forma esglaonada i que contempli els «passos intermedis» que suposen la tecnologia de gas i els híbrids. En aquest sentit destaquen els plans MOVES de l'Estat, que inclouen ajudes per a motocicletes, camions, automòbils, furgonetes lleugeres i autobusos elèctrics. Tot i així, no contemplen subvencionar la compra de vehicles de baixes emissions. «Està molt bé que s'incentivi el vehicle elèctric, però necessitem fer un pas previ amb híbrids i gas i tenir-hi experiència», resol Gilabert.