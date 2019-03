Torna el mercat d'ocasió al Decathlon de Girona

Torna el mercat d'ocasió de Decathlon. Els amants de l'esport tenen una nova oportunitat per renovar el seu material i per donar també sortida a alguns elements que utilitzen en la seva pràctica esportiva i que potser ja no tenen tanta utilitat. Tot esportista sap que determinats productes s'han d'anar renovant periòdicament, i el mercat de productes d'ocasió és una bona oportunitat per poder vendre i comprar alguns elements a preus molt econòmics.

Del 21 de febrer i fins al 16 de març l'establiment Decathlon de Girona acollirà el mercat de productes d'ocasió que ja s'ha celebrat els últims anys i que tant excel·lent acollida ha tingut entre els esportistes. És una bona oportunitat per renovar el material esportiu i sobretot treure rendiment a alguns productes que potser ja no s'utilitzen o que es volen canviar per optar a algun altre producte més innovador.

En edicions anteriors aquest mercat es coneixia amb el nom de Trocathlon. Ara es coneix amb el nom de «Decathlon Ocasión», però l'esperit és el mateix i l'objectiu és contribuir a l'anomenada economia cicular per fer més sostenible el planeta. L'aprofitament del material esportiu és un excel·lent pas en aquest sentit i una molt bona oportunitat per donar una 2a vida al teu material esportiu. D'aquesta manera també es busca que molta gent tingui accessibilitat a determinat material esportiu.

El mercat d'ocasió funcionarà fins al proper 16 de març. L'horari és de 9 del matí a 9 de la nit, de dilluns a dissabte. La persona interessada haurà de portar el material que vulgui comercialitzar a la carpa de «Decathlon Ocasión» a Decathlon Girona, i allà un venedor/a ajudarà a la tasació del producte. El personal del centre s'encarregarà de vendre el producte a altres clients dintre de la carpa.

Una vegada el producte s'hagi venut, el client tindrà un cupó per l'import del producte venut.

La compra es fa a la mateixa carpa, s'agafa el producte interessat, i desprès a caixa es fa el pagament. Tots els tràmits són sumament senzills per facilitar la feina als compradors. I la gent que vulgui comercialitzar i vendre el seu material esportiu també tindrà totes les facilitats. D'aquesta manera tothom hi surt guanyant i els beneficis són mutus perquè la gent pot donar una segona vida a un material que sempre està en bon estat i altres compradors poden adquirir productes a preus més assequibles.