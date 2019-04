Causse Clínic, centre avançat per al tractament del Sòl Pelvià

Què és el sòl pelvià?

El sòl pelvià és un conjunt de músculs, lligaments i altres teixits que s'estenen com una hamaca unint l'os sacre a l'esquena amb l'os pubis al ventre. Els músculs del sòl pelvià d'una dona ofereixen suport a la bufeta, la matriu (úter) i l'intestí (còlon/recte). Els músculs del sòl pelvià tenen un paper determinant en el control de la bufeta i la micció, el recte i hàbit deposicional i també intervenen en la funció sexual. La disfunció del sòl pelvià afecta aproximadament un 25% de les dones d'entre 30 i 70 anys d'edat a tot el món. En molts casos, per diferents motius, aquests problemes no reben l'atenció que mereixen, s'ignoren o s'accepten com a normal (quan no ho són), i en conseqüència ni es diagnostiquen ni es tracten. Alguns dels símptomes més freqüents són incontinència urinària, prolapse d'òrgans a la vagina o relacions sexuals doloroses, entre molts d'altres.



Un bon diagnòstic, clau per uns bons resultats

A Causse Clínic comptem amb un equipament d'última generació per poder oferir una valoració diagnòstica completa dels problemes relacionats amb el sòl pelvià.

Creiem que un bon diagnòstic és clau per poder recomanar un tractament que tingui les millors garanties d'èxit.



Ecografia 3D/4D del sòl pelvià

Per primera vegada a Girona la clínica disoposa de l'equipament i l'expertesa per poder visualitzar les diferents estructures del sòl pelvià de manera dinàmica i en profunditat. L'ecografia 3D/4D i la tomografia ecogràfica (TUI) són modalitats de diagnòstic per la imatge que ens permeten valorar en temps real els músculs del sòl pelvià i l'esfínter anal. D'aquesta manera es pot orientar el tractament de manera individualitzada segons símptomes i gravetat del problema.



Control posterior al part vaginal

El part vaginal és un procés fisiològic que normalment transcorre sense incidències. En ocasions, però, sobretot si ha estat un part instrumentat, pot anar associat a lesions de la musculatura pelviana i fins i tot de l'esfínter anal. Aquests defectes poden ser asimptomàtics o poden manifestar-se de diferents maneres (sensació de laxitud, d'un pes o pressió a nivell vaginal, pèrdua de sensibilitat o dolor durant les relacions sexuals).

Diagnosticar lesions residuals d'origen obstètric de manera precoç, encara que siguin asimptomàtiques, ens permetrà dissenyar un tractament rehabilitador específicament orientat a recuperar el to i la funcionalitat dels músculs afectats i així poder reduir el risc de problemes més greus a mitjà-llarg termini.



Diagnòstic dels símptomes del tracte urinari inferior

Saber si la urgència miccional és deguda a una bufeta amb poca capacitat o si les pèrdues urinàries són per una falta de suport de la uretra és clau per determinar quin serà el tractament més adequat per una pacient. A Causse Clínic disposem de la infraestructura i de l'equipament necessari per poder donar resposta a la majoria dels símptomes i problemes del tracte urinari inferior.



Opcions de tractament

Les opcions de tractament dels problemes relacionats amb el sòl pelvià se solen dividir en conservador (sense cirugia) o quirúrgic, però estudis científics han demostrat que en alguns casos, el millor enfocament es una combinació d'ambdós, ja que les dues modalitats de tractament són sovint complementàries.



Tractaments no quirúrgics

Tant els exercicis dels músculs del sòl pelvià, també coneguts com a exercicis de Kegel, com el gimnàs abdominal hipopressiu, quan realitzats de manera correcta, amb el suport d'un fisioterapeuta poden millorar molt els símptomes de prolapse. El paper del fisioterapeuta és molt important en el maneig de casos d'incontinència urinària i urgència miccional, dolor perineal o recuperació del to muscular del sòl pelvià, entre molts altres.



Tractament Quirúrgic

En alguns casos, la cirurgia és la opció més indicada, especialment quan altres tractaments no han estat efectius o no han resolt el problema. La majoria de tractaments quirúrgics per corregir problemes de sòl pelvià es poden realitzar com a procediments ambulatoris o amb una mínima estada hospitalària (1 o 2 dies màxim).



Prolapse uterovaginal

La cirurgia implica la correcció del prolapse i la recuperació del suport del sòl pelvià. Hi ha moltes tècniques disponibles que es valoraran en funció dels símptomes, del tipus de prolapse, historial mèdic i preferències de la pacient. La cirurgia reconstructiva pot realitzar-se amb conservació de l'úter o no segons cada cas i l'abordatge també pot ser per via vaginal o per via laparoscòpica (abdominal).

La incontinència urinària d'esforç se sol tractar amb la inserció d'una malla de polipropilè (sling) que donarà suport a la uretra. Aquesta és una tècnica mínimament invasiva, amb un gran percentatge d'èxit i molt baix risc de complicacions quan la realitza un facultatiu amb la formació adequada. Altres opcions de tractament (injeccions uretrals, colposuspensió, malles ajustables...) se solen reservar per casos molt específics. Si el problema és incontinència deguda a una bufeta hiperactiva (pèrdues amb urgència urinària) que no ha respòs a medicació oral, la clínica disposa de diverses opcions de tractament que es valoraran de manera individual amb cada cas. Amb un equip multidisciplinari integrat per diferents professionals sanitaris, des de la Clínica Causse Clínic no només oferim un tractament holístic des de diferents angles sinó també un suport individualitzat i continuat perquè les pacients rebin suport en tot moment.