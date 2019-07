BATECH®, la marca que uneix moda i tecnologia, arriba a Girona

Batech Store va néixer de la mà de Santi Simon i Lluís Latorre fa set anys al Vallès. El 2012 van començar el negoci amb la idea de trobar un producte que permetés minimitzar els inconvenients de la calor. Així va sorgir el teixit fresh que destaca per transpirar molt i eixugar-se quatre vegades més ràpid que un teixit convencional, a més de protegir dels rajos ultravioleta i ser 100% antibacterià. Una peça de roba que no s'encongeix, no es deforma, no s'ha de planxar i es renta amb aigua freda. «El que busquem és crear les nostres col·leccions pensades per ser articles molt còmodes, pràctics i adaptats al clima. Tota la roba que fem és de rentar i posar. Aquest component pràctic no el volem perdre, és un punt molt important», explica Simon.

Batech, que va començar sent una botiga únicament de polos, ara també comercialitza camises, jerseis i dessuadores. Peces de roba ideals per a persones que busquen anar lleugeres i impecables. Col·leccions llises que destaquen molt per la gran oferta de colors. «Per nosaltres el color és molt important, tenim un tipus de públic a qui li hi agrada que les peces siguin molt netes i fàcils de combinar. Batech és color.» diu Santi Simon. Ara amb l'experiència s'obre una nova etapa. La propera col·lecció 2020 es presenta molt innovadora amb estampats diversos que no s'havien projectat fins ara tot i que es mantenen els llisos.

Un altre teixit que utilitza la marca és el de ceràmica que van aconseguir una mica més tard. Aquest té dues capes: l'exterior és la mateixa que la del teixit fresh, però la interior inclou un fil amb partícules de ceràmica que aconsegueix mantenir la temperatura corporal. A més, és antiestàtic. Són peces de roba que no es destenyeixen ni es descoloreixen, multidimensionals perfectes per utilitzar en qualsevol ocasió.

Batech ve acompanyada del «Made in Catalonia» eslògan del qual els propietaris en fan ressò. Tot, des de la creació fins a la fabricació, es fa a Catalunya. «Utilitzem els millors fils, teixim en les millors condicions, passem els millors tests i tenim una responsabilitat social corporativa elevada. Ens han mal acostumat a poder comprar roba econòmica i no ens preguntem quines són les conseqüències.» diu Simon. A més, la fabricació es fa a mesura que s'acaba l'oferta cosa que evita l'excés de producte.

Però Batech no només es queda a Catalunya s'exporta a altres llocs com: el nord d'Espanya, Anglaterra, Polònia, Itàlia i Holanda.

I també es comercialitza per Internet. «Posem moltes facilitats: els canvis són gratuïts, si hi ha una devolució tornem íntegrament els diners. Hi ha un baix nivell de risc. A més enviem mostres dels colors a casa gratuïtament perquè la gent els pugui veure i tocar. És un canal que ens funciona molt bé per les repeticions perquè la gent segueix preferint anar a les botigues.» explica Santi Simon.

Els creadors busquen que tot el que és invisible als ulls funcioni, per això és tan important el teixit.

El 2017 van crear el teixit waterproof, un material que consta de tres capes. La interior és un polar amb un gramatge molt baix pensada per al clima d'hivern català. A més és impermeable i amb repel·lent de líquid, la qual cosa fa que sigui un teixit sempre sec. També és transpirable i disposa d'una làmina paravent. Tota una sèrie de característiques que el fan ideal.

Els polos de Batech tenen un contingut mediambiental afegit i és que poden ser reciclables. Actualment l'equip està treballant amb un fil ja reciclat molt determinat que estan testejant per possibles nous productes. «Els nostres productes evolucionen i la nostra funció és fer-los evolucionar. Per a nosaltres és molt important que els clients actuïn com a prescriptors», emfatitza Santi Simon.

El nom de la marca no és casualitat. Batec ve del cor i és una paraula que només existeix en català, fruit de l'estima que els propietaris tenen al país. Orgullosos del «Made in Catalonia», saben que hi ha un públic que se'ls gira en contra, però també molts s'emocionen i comparteixen la seva arrel i identitat catalana. La h que acompanya el nom prové de l'arrelament i component tecnològic que acompanya el projecte i els seus productes. Sant Jordi com a patró també representa la imatge corporativa de la marca així com els dos dracs que formen el cor. «Jo batego» com a eslògan que estampa les seves bosses fa un paral·lelisme al primer signe de vida que els serveix per fer-se presents i visualitzar-se dins la societat. Batech també es descriu per aquest component emocional amb el neguit de convertir-se en un objecte de desig.

Quan va néixer el projecte només es podia adquirir en línia, després van accedir a les botigues multimarca fins que es va fer realitat la primera botiga pròpia a Tar­ragona el 2016. La fidelitat dels clients és molt alta, la marca ha aconseguit canviar armaris sencers. La botiga de Barcelona va instal·lar-se com a punt de venda i showroom.

Ara Batech n'ha obert una nova a la ciutat de Girona dipositant molta esperança al municipi i amb moltes ganes de fer arrels a la ciutat.



