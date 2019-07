La teva compra més còmoda, ràpida i sense cues amb el Box de bonÀrea

bonÀrea és especialista en productes frescos des de 1959, realitza i controla tota l'alimentació, cria i engreix dels animals, l'elaboració de productes i la logística i comercialització directa fins al consumidor final; tot sense cap intermediari i amb un model d'integració vertical completa únic al món. Aquest procés, totalment integrat en economia circular i en l'àmbit rural, permet oferir la màxima qualitat al millor preu, garantint l'origen, la traçabilitat i la frescor dels seus productes.

Cada vegada és més freqüent la compra de productes frescos d'alimentació per Internet. Per falta de temps les compres de manera digital són un constant en el nostre dia a dia. Ara bonÀrea també et posa fàcil la realització de la compra evitant cues amb el seu nou servei gratuït d'entrega Box. Es tracta d'unes taquilles tritemperatura que serveixen per emmagatzemar i recollir els articles que prèviament s'han comprat a la botiga virtual de bonÀrea.

A Girona, el Box es troba a l'estació d'autobusos a la plaça Joan Brossa al pis soterrani. Cal accedir-hi a peu, però hi ha parking en el pis superior. L'horari d'obertura és de les 23h a les 6h del matí. A través del web de bonÀrea podràs realitzar la comanda així com escollir el dia i l'hora que vols recollir-la. S'entrega en 24h al Box amb un marge de 3 hores per recollir-la.

.



Quins avantatges té?

— Pots escollir entre més de 15.000 articles, molta més oferta de productes que a la botiga física amb només un clic

— És un servei totalment gratuït

— Còmode, ràpid i sense cues

— Disposa de compartiments amb tres temperatures (sec, refrigerat i congelat) per poder recollir qualsevol tipus de producte

— La possibilitat de recollir les teves comandes el dia i hora que millor et vagi