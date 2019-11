La ciberseguretat, el risc de les pimes

Just un dia abans del Dia Internacional de la Seguretat Informàtica, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona acollirà la jornada Ciberseguretat: Pimes en risc, organitzada per Diari de Girona, amb el patrocini d'Hiscox, la col·laboració de Sophos by Microgestió i Brontobyte cloud, el suport institucional d'INCIBE i els Mossos d'Esquadra i el suport d'Evidències Digitals. L'entrada és gratuïta, tot i que cal tramitar una inscripció prèvia aquí. La jornada vol incidir en les amenaces reals de ciberseguretat i la importància de prendre mesures.

La jornada, que començarà a les 9 del matí, té com a objectiu analitzar i posar en debat com evitar un ciberatac i com les empreses poden posar a reguard les seves dades financeres, les dades dels seus clients i com es poden protegir per exemple també els plans estratègics. Patir un ciberatac és més habitual del que ens pot semblar. Per aquest motiu, la jornada és una bona oportunitat per a totes aquelles pimes, micropimes i autònoms que vulguin conèixer de la mà de diversos experts quins passos han de seguir per protegir-se d'aquest tipus de delictes.

Un dels ponents de la sessió serà Luis Hidalgo, un expert amb un llarg currículum i experiència i que actualment treballa en el departament de relacions institucionals d'INCIBE. Hidalgo oferirà la ponència que porta per títol La importància de la ciberseguretat a l'empresa. Una altra de les ponències destacades serà la d'Albert Álvarez, cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics del cos dels Mossos d'Esquadra, que detallarà quin és el panorama actual a Catalunya d'aquests delictes, quins són els tipus de ciberatacs més habituals que es donen i com s'ha de fer la prevenció per evitar-los.

El programa de la jornada inclou també la intervenció de Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat que parlarà sobre casos reals i farà una demostració de hacking ètic en directe per a tot l'auditori.

Després de la pausa el programa seguirà amb la ponència de Joan Puigdemont, que parlarà als presents del cas de l'empresa Noel Alimentaria. Segons Puigdemont, l'empresa «està immersa en un projecte de cibersegurat corporativa des de fa uns tres anys per implementar un Pla Director de Seguretat integral». Així, durant la sessió s'explicarà la visió 360 graus del projecte en el marc del context actual de ciberamenaces en aspectes relacionats amb el compliment normatiu i legal, les auditories tècniques, la conscienciació i formació dels empleats i l'assessorament i implantació de solucions.

Tot seguit serà el torn d'Alan Abreu, responsable de ciberatacs d'Hiscox, que explicarà que els incidents ciber són més comuns dels que ens podem arribar a pensar. En aquest sentit, explica que «la majoria tant de les empreses com particulars no pensen que es troben en risc i ni tan sols coneixen les amenaces a les quals constantment s'exposen. No obstant, les dades són aquí: les pimes pateixen la meitat dels ciberatacs i la majoria d'elles estan desprotegides». Per aquest motiu, durant la sessió es mostraran quines són les principals vulnerabilitats de les empreses i què fer per estar més protegides i tenir més seguretat. Com a punt final de la sessió se celebrarà una taula rodona amb la presència de Josep Guash, director tecnològic de Brontobyte Cloud, empresa especialitzada en la seguretat informàtica i les solucions cloud; Guiu Ocon, responsable de Sophos Catalunya, reconeguda empresa a escala mundial de productes destinats a la seguretat informàtica; AENTEG, i de nou el forense digital Bruno Pérez.

Tots quatre mantindran una conversa sobre la realitat actual de la ciberseguretat i sobre què ens espera en un futur proper.

El programa complet de la jornada és aquest

L'amenaça dels ciberatacs

A vegades no som prou consciencients dels perills que pateixen les petites i mitjanes empreses. De fet, són les més vulnerables a l'hora de patir un atac i veure com, d'un dia per l'altre, poden perdre tota la seva informació, deixar de tenir el control sobre els correus electrònics o els comptes de l'empresa. Segons l'estudi Panorama actual de la Ciberseguretat a Espanya, el 43% dels ciberatacs va dirigit específicament a petites empreses i els seus efectes són devastadors, perquè un ciberatac sol costar a una pime uns 35.000 euros. Això té com a conseqüència que el 60% d'elles desaparegui durant els sis mesos següents, en gran manera per no poder afrontar l'alt cost que implica el ciberatac. Un altre aspecte que es veu molt afectat per aquesta mena d'incidents és la reputació de l'empresa i la confiança que transmet als seus clients, ja que en ser víctima d'un ciberatac projecta una imatge de vulnerabilitat i baixa solvència tecnològica.