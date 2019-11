FIBRACAT es reivindica com l'operador de telecomunicacions que creu en Catalunya i en el seu talent

Si ets una persona compromesa i creus en la igualtat d'oportunitats, Fibracat és, sense cap mena de dubte, la teva opció. Des que vam néixer, apostem per l'empresa com a motor de progrés i pel teixit social com a eina de millora del món on vivim. Creiem en Catalunya, en les catalanes i els catalans, i en el seny que ens ha portat fins on som. Apostem pel talent i impulsem el paper de la dona professional i emprenedora.

Des de Fibracat fomentem el talent femení a l'empresa i, en especial, al sector TIC, el de les tecnologies de la informació i la comunicació. I ens agrada donar exemple. Tenim un 60% de dones en el nostre equip directiu, així com la meitat dels responsables tècnics. Diem que les nostres tarifes de mòbil són atrevidament revolucionàries no només per les seves prestacions, sinó també perquè tenen noms de dones revolucionàries que han fet història. Col·laborem a fomentar les vocacions STEM i la presència de les dones a les carreres tècniques: volem conscienciar sobre la necessitat de trencar estereotips i barreres socioculturals.

A més, tenim un ferm compromís per millorar el món que ens envolta. Això fa que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) formi part de l'ADN de Fibracat i que invertim una part molt important dels nostres beneficis en l'àmbit geogràfic dels nostres clients, d'acord amb un programa per al qual estem recollint candidatures: si tens un projecte que encaixi amb el nostre tarannà i els nostres valors, fes-nos-ho saber. Volem donar suport i ser al costat de la gent compromesa com nosaltres, com tu.

Per això, a Fibracat també apostem pel territori. Vam néixer al centre de Catalunya i, només començar, vam convertir Manresa en la ciutat amb la fibra òptica més ràpida de tot Espa­nya. Al mateix temps, érem el primer operador de tota Europa a oferir els 1.000 Mbps a particulars. Proximitat i innovació anaven agafats de la mà, i així continua sent: la nostra xarxa de stores, per oferir un servei més proper i personalitzat, s'està estenent primer a les comarques abans d'arribar a Barcelona.

Un pla d'expansió que pensa especialment en les comarques gironines

En el marc del pla d'expansió 2019-2023 de Fibracat, la demarcació de Girona hi té un protagonisme especial: hi hem obert l'store més gran de totes les que tenim en l'actualitat, al cèntric carrer de Santa Clara, i ja arribem a 10 ciutats gironines de les 80 amb més població de Catalunya. Som a Banyoles, Blanes, Calonge, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Salt i Santa Coloma de Farners. El 2021, serem a totes les capitals de comarca, i el 2023 arribarem a tots els nuclis de més de 50 habitants.

Però volem créixer sense oblidar els orígens, perquè Fibracat és la culminació d'una història d'èxit de l'empresa familiar Altecom, que avui és un dels líders estatals en solucions tecnològiques i de connectivitat B2B. Volem que tu també formis part de la nostra gran família. Una família que aposta pel territori i pel talent.

Som l'alternativa en un mercat d'oligopoli per part de tres grans companyies. Constituïm una alternativa sòlida, amb una infraestructura pròpia, que ens permet oferir preus competitius sense oblidar la importància d'un tracte personalitzat al client: atenció en català i des de Catalunya, gratuïta, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Perquè tenim la vocació de ser sempre a prop, a prop teu, ens reivindiquem com l'operador de telecomunicacions que creu en Catalunya i en el seu talent. Decididament, a Fibracat, connectem amb el que vols.