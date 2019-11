Empreses de serveis a Girona que milloraran el teu negoci

Amb bones idees i actitud emprenedora podem engegar un negoci però, per tal de consolidar-lo, podem necessitar disposar d'una sèrie de serveis que milloraran el desenvolupament la nostra activitat. La connexió a internet, l'adequació de l'espai de treball, una bona estratègia de màrqueting que doni visibilitat a l'empresa, la neteja, la protecció i seguretat, o el disseny i manteniment del sistema elèctric, són aspectes que cal tenir molt en compte. Aquesta guia d'empreses de serveis a Girona pot ajudar-te a enfortir el teu negoci.

COWORKING GIRONA

A Girona ciutat hi ha una oficina equipada per començar el teu negoci avui mateix. En el moment d'iniciar un projecte empresarial, autònom o societari, és fonamental el control dels costos, especialment en el que fa referència a l'immobilitzat i els compromisos a llarg termini.

A Coworking Girona t'ofereixen la possibilitat de disposar dels serveis d'una oficina o despatx professional totalment equipat, a baix cost i escalable a les necessitats de cada moment.

Ofereixen tres tipus de servei:

El servei de coworking permet iniciar l'activitat de forma immediata, sense fiances ni permanències. Amb el pagament d'una quota mensual disposaràs de taula de treball, connexió a internet per fibra òptica, copiadora, escàner i impressora.

El lloguer de sales de reunions per quan cal fer trobades de treball amb socis o col·laboradors.

I el servei de domiciliació d'empreses, per a tots aquells que volen desvincular la seva activitat professional del domicili particular o necessiten que els recullin la correspondència i petita paqueteria.

UBIKA

El creixement de les empreses sempre va lligat a la captació de nous clients. I, a dia d'avui, internet és el canal més econòmic per aconseguir-ho.

Ubika, és una agència de màrqueting gironina especialitzada en el canal online i totalment orientada a resultats. Creem campanyes a mida per donar visibilitat a les empreses sobre el seu mercat objectiu i aconseguir el contacte amb potencials nous clients, ja sigui consumidor final (B2C) com altres empreses (B2B).

El servei de consultoria us ajudarà a definir la millor estratègia i aprofitar les oportunitats que ofereixen la publicitat online i les xarxes socials.

Centrats en els objectius que es defineixen en cada cas, el nostres fonaments són l'anàlisi continuat de resultats, el control de costos i la transparència.



ASIS GRUP

La imatge de netedat de la teva empresa és molt important, no només per als clients que hi accedeixen sinó també per totes les persones que hi treballen. Mantenir els espais nets requereix un temps i un esforç, que serien molt més productius adreçats a potenciar el propi negoci. ASISgrup t'ho posa fàcil: deixa a les seves mans el servei de manteniment de neteja, fregat mecànics, vidres alçada, tractament de terres, subministrament de productes d'higiene, etc.

ASISgrup és una empresa familiar gironina, creada l'any 2000 i dedicada a l'assistència i els serveis integrals (Facility services). El bon servei, la proximitat i el contacte constant amb el client, generen confiança als 500 serveis de manteniment que actualment tenen contractats a la província de Girona.

Assolir l'èxit, per a ells, es basa en aconseguir l'aprovació del client en 3 etapes:

- Que el client els esculli.

- Que el client quedi satisfet.

- Que el client els recomani.





JORMAT

Tres punts forts caracteritzen Jormat electricitat industrial:

Productes i serveis: projectes a mida i disseny d'esquemes, fabricació d'armaris elèctrics i pupitres de comandament, programació de variadors i plc, sistemes de control i adquisició de dades (scada). Amb els serveis d'instal·lació i mà d'obra.

Manteniment industrial: l'objectiu és proporcionar un manteniment elèctric complet. Manteniment correctiu, manteniment preventiu i material de recanvi o substitució.

L'equip: Jormat basa la seva adaptació als canvis en el mercat i a la creixent competitivitat, en la renovació constant dels processos productius, en la incorporació de la tecnologia més avançada i les instal·lacions més modernes.

Amb una experiència de més de 20 anys treballant per a la indústria, Jormat garanteix un procés de fabricació de qualitat impecable, a més d'un servei ràpid i segur.





OTIS

Otis és la companyia líder a nivell mundial en la fabricació i manteniment d'equips de transport de persones, inclosos ascensors, escales mecàniques i rampes mòbils. Fundada fa més de 160 anys per l'inventor de l'ascensor segur per a passatgers, Otis ofereix productes i serveis a més de 200 països i territoris i s'ocupa del manteniment de més d'1,8 milions d'ascensors i escales mecàniques a tot el món.

EXTINTORS GIROFOC

EXTINTORS GIROFOC, SL és una empresa dedicada a la seguretat contra incendis a la província de Girona des de fa més de 20 anys. Garanteix la màxima professionalitat i qualitat en tots els serveis relacionats amb protecció contra incendis:

Venda d'extintors i mànegues.

Manteniment d'extintors.

Manteniment de mànegues.

Instal·lació i manteniment de sistema de detecció d'incendis.

Venda de plaques i material contra incendis.

Assessorament personalitzat seguint les normatives vigents.