Segells reivindicatius per lluitar contra el canvi climàtic

Personatges i esdeveniments històrics, efemèrides, representants de la cultura, monuments, espècies animals en perill d'extinció, productes amb denominació d'origen i tresors gastronòmics com la paella. Si algú ha pensat que tots els segells són iguals és que no s'ha fixat bé en la varietat de temes que il·lustren les estampilles postals que usem per a franquejar els enviaments i que, fins i tot, alguns col·leccionen. A tots aquests motius s'uneix ara la lluita contra el canvi climàtic.

Coincidint amb la Cimera del Clima de Nacions Unides a Madrid (COP25), Correus ha llançat la sèrie "Protest Stamps" (segells reivindicatius, en la seva traducció de l'anglès). Es tracta d'una col·lecció de segells i postals prepagades que inclouen deu il·lustracions amb missatges plasmats en pancartes d'algunes de les protestes que han protagonitzat milers de joves a tot el món per a conscienciar de l'escalfament global.

"Els segells viatgen pertot arreu, es colen en qualsevol lloc. I si fossin el vehicle perfecte perquè un missatge important arribi més lluny?" es pregunten en el vídeo de la campanya. A més d'aconseguir aquest objectiu, l'import recaptat per l'adquisició de postals es destinarà a projectes de biodiversitat.

Per a donar visibilitat a aquesta acció, Correus ha instal·lat a la façana de la seva seu central a Madrid un vinil realitzat amb materials que redueixen la concentració de NOx en el seu entorn, millorant així la qualitat de l'aire que respirem. Aquest vinil es mantindrà fins al pròxim 13 de desembre, data en la qual la Conferència de Nacions Unides arribarà al final.

Compromís amb el medi ambient

La companyia tindrà a més presència en la COP25 dins de l'estand EEPP (Empreses Públiques), en el qual es posaran en valor les diferents accions que duen a terme en matèria de desenvolupament sostenible. En concret, Correus presentarà la seva estratègia de sostenibilitat el dia 7, repassant alguns dels seus projectes lligats a Economia Circular, Emissions, Mobilitat Intel·ligent i Valor Local. A més, durant la cimera els carros de repartiment dels carters de la província de Madrid, uns 2.500, lluiran cartells commemoratius d'aquesta trobada de transcendència global.



Entre les diferents iniciatives de Correus en el marc de la COP25 destaca també el llançament d'un pilot per a facilitar l'"arrodoniment climàtic" en les seves oficines. El pilot es durà a terme en 7 sucursals a tot Espanya, més la de la seu central i l'estafeta d'IFEMA, recinte que acull la cimera. Els clients que vagin a aquestes oficines, tindran la possibilitat d'arrodonir la seva compra i contribuir econòmicament al desenvolupament d'un projecte amb impacte positiu en el medi ambient. Durant els primers mesos l'import recaptat es destinarà a la campanya: Salvar el pardal.

Correus, com a empresa que desenvolupa la seva activitat protegint i millorant l'entorn, posa en marxa aquestes iniciatives per a sensibilitzar la societat sobre la urgència d'actuar de manera immediata per a frenar el canvi climàtic. El temps s'acaba i en aquesta cimera han d'acordar-se els reglaments de desenvolupament de l'Acord de París, concebut com el primer pacte mundial vinculant en defensa del clima del planeta.

Aquest acord, ratificat fins ara per 187 països, entra en vigor l'any que ve i marca l'ambiciós objectiu de mantenir l'augment de la temperatura del planeta molt per sota dels 2 graus, respecte als nivells preindustrials.

Com va advertir l'ONU recentment, si les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle continuen al ritme actual, a final de segle la temperatura pujarà més de tres graus. En aquest context, tots, ciutadans, governs i empreses, tenim la responsabilitat de generar i donar suport a la transició cap a un futur sostenible. És una demanda que s'escolta aquests dies a la COP25, als carrers, en els crits d'una generació de joves conscienciats i, ara també, en els segells reivindicatius de Correus.